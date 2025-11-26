Un trámite de ANSES vence en diciembre: Cuál es y por qué es importante

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último fin de semana largo de 2025?
Antes de las fiestas de fin de año, queda un feriado para hacer escapadas o para aprovechar un descanso extra.
Las personas que no cumplan con los requisitos establecidos en la medida del organismo, perderán la oportunidad de ingresar a un beneficio clave que entrega el mismo.GeneralAyer ANSES
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) emitió un nuevo comunicado, en el cual brinda información trascendental para miles de familias de Argentina. En tal caso, las personas que no cumplan con los requisitos establecidos en la medida del organismo, perderán la oportunidad de ingresar a un beneficio clave que entrega el mismo.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la ANSES recordó la fecha límite para que las familias pueden gestionar y entregar en tiempo y forma la Libreta AUH 2025, la cual les permite cobrar el 20% acumulado del año 2024. La ayuda económica está disponible para aquellas familias que cumplan cada uno de los requisitos establecidos por la institución.
“ANSES, organismo perteneciente al Ministerio de Capital Humano, recuerda que la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a 2025 puede realizarse a través de mi ANSES, ya sea desde la web del organismo o desde la app, hasta el 31 de diciembre.
Con este trámite, las familias acreditan el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y educación de los niños y adolescentes y acceden al 20 por ciento del complemento acumulado durante 2024.
Es importante aclarar que el formulario generado desde la web oficial es el único válido para realizar el trámite en mi ANSES y debe presentarse una vez que esté completo por las autoridades escolares y sanitarias”.
“En el caso de no poder presentar la Libreta en forma digital, es posible realizar el trámite, sin turno, en una oficina de ANSES o a través de un operativo de atención del organismo”, completa la información oficial.
En el inicio de semana, las temperaturas irán en ascenso, producto de la ausencia de nubes y el viento del noreste, hasta el miércoles, cuando la máxima podría alcanzar los 34°. A partir del jueves las condiciones se volverán inestables.
Esta semana, un fallo judicial frenó, mediante una medida cautelar, los aranceles que cobran entidades gestoras de derecho de autor en fiestas de egresados. El protocolo a seguir y dónde denunciar.
El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para hoy, una temperatura máxima de 31º y activó un alerta amarillo para la tarde y la noche por posibles tormentas fuertes, ráfagas de viento que pueden superar los 60 km/h y ocasional caída de granizo.
El Día de la Soberanía Nacional es el 20 de noviembre, pero el feriado se trasladó al lunes 24. Como el viernes se estableció como “día no laborable con fines turísticos”, para algunos en Argentina será un fin de semana extralargo.
El pronóstico anticipa un inicio de semana con jornadas primaverales y las temperaturas alcanzando los 30º. Hay posibilidades de chaparrones para el jueves y viernes.
El informe de la Sindicatura mencionó que en julio de 2025 los ingresos brutos mejoraron un 60% respecto a mayo de igual año (el mes con menores ventas) aunque aún no alcanza para cubrir los gastos operativos ni los fijos estructurales. Alerta sobre atrasos en pagos de remuneraciones, sindicales y seguros.
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la compañía destaca señales de alerta, modos de acompañar y recursos de apoyo, priorizando la prevención como primer paso para enfrentar este flagelo.
Durante el fin de semana, delincuentes ingresaron al gimnasio “Estudio Fitness”, ubicado en 9 de Julio 54, generando un gran desorden y apropiándose de una computadora HP.
La fiscal Fabiana Bertero, en sus alegatos, adelantó que pedirá una pena de tres años de cumplimiento efectivo, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la imposición de una multa. La defensa pidió su absolución, argumentando que la causa tiene un “móvil político”.
Es la primera que se aprueba en su tipo para etapas más tempranas; es para uso en centros especializados y con supervisión médica. Su nombre comercial es Vaccimel y no se vende en las farmacias, sino a través del circuito que siguen los medicamentos oncológicos o de alto costo a través de la cobertura de cada paciente.