El tiempo en Sunchales: Sigue el calor antes de un fin de semana pasado por agua

Santa Fe está bajo alerta climático debido a la formación de lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad en el centro y norte de la provincia, según el alerta del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático de Santa Fe .

Alerta por lluvias y tormentas fuertes

Este viernes se esperan tormentas aisladas, de variada intensidad, con ráfagas de viento intensas, actividad eléctrica y no se descarta la ocasional caída de granizo en distintas áreas de la provincia. Desde el CMMC se recomienda tomar recaudos.

El pronóstico del tiempo extendido en Santa Fe y la región