El tiempo en Sunchales: Sigue el calor antes de un fin de semana pasado por agua
La temperatura máxima otra vez rondaría los 32º, pero ya a la noche podría haber chaparrones en la previa de un sábado y domingo con tormentasGeneralHace 5 horas El Eco de Sunchales
Santa Fe está bajo alerta climático debido a la formación de lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad en el centro y norte de la provincia, según el alerta del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático de Santa Fe .
Alerta por lluvias y tormentas fuertes
Este viernes se esperan tormentas aisladas, de variada intensidad, con ráfagas de viento intensas, actividad eléctrica y no se descarta la ocasional caída de granizo en distintas áreas de la provincia. Desde el CMMC se recomienda tomar recaudos.
El pronóstico del tiempo extendido en Santa Fe y la región
- En la ciudad de Sunchales y alrededores, este viernes continuaremos con condiciones inestables, siendo posibles algunas lluvias y tormentas aisladas. Temperatura mínima de 21°, máxima de 32° con elevada sensación térmica, y viento leve a moderado del sudeste.
- El sábado las condiciones serán más inestables, con posibles lluvias y tormentas, sobre todo desde la tarde. Temperatura mínima de 20°, máxima de 33° y viento leve a moderado del este con posibles ráfagas de mayor intensidad.
- El domingo continuaremos con lluvias y tormentas durante la mayor parte de la jornada. Temperatura mínima de 19°, máxima de 25° y viento leve a moderado del sudeste.
¿Cuánto falta para el próximo feriado y último fin de semana largo de 2025?
Antes de las fiestas de fin de año, queda un feriado para hacer escapadas o para aprovechar un descanso extra.
Vuelve el calor con máximas que superarán los 30º
En el inicio de semana, las temperaturas irán en ascenso, producto de la ausencia de nubes y el viento del noreste, hasta el miércoles, cuando la máxima podría alcanzar los 34°. A partir del jueves las condiciones se volverán inestables.
Defensa del Consumidor advierte que no corresponde pagar Sadaic, AADI o Capif en fiestas privadas
Esta semana, un fallo judicial frenó, mediante una medida cautelar, los aranceles que cobran entidades gestoras de derecho de autor en fiestas de egresados. El protocolo a seguir y dónde denunciar.
El tiempo en Sunchales: Jueves con calor y alerta amarillo por tormentas fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para hoy, una temperatura máxima de 31º y activó un alerta amarillo para la tarde y la noche por posibles tormentas fuertes, ráfagas de viento que pueden superar los 60 km/h y ocasional caída de granizo.
Qué pasa con las clases, los bancos y los comercios este viernes 21 de noviembre
El Día de la Soberanía Nacional es el 20 de noviembre, pero el feriado se trasladó al lunes 24. Como el viernes se estableció como “día no laborable con fines turísticos”, para algunos en Argentina será un fin de semana extralargo.
Comenzó el juicio contra el ex concejal Horacio Bertoglio
La fiscal Fabiana Bertero, en sus alegatos, adelantó que pedirá una pena de tres años de cumplimiento efectivo, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la imposición de una multa. La defensa pidió su absolución, argumentando que la causa tiene un “móvil político”.
Educación define el ciclo lectivo 2026: Cuál será la fecha de regreso a las escuelas en la provincia de Santa Fe
El ministro de Educación provincial, José Goity, destacó que Santa Fe logrará cerrar el 2025 con 185 días efectivos de clases y un año “complejo, pero satisfactorio”.
Detuvieron a un hombre que transportaba drogas de diseño en la Ruta 34: Viajaba con su hija de cinco años
El operativo se realizó en el cruce de Angélica. El conductor mostró un fuerte nerviosismo y, tras la requisa del vehículo, se incautó una importante cantidad de drogas sintéticas.
Prisión preventiva a dos sujetos con frondosos prontuarios por estar involucrados en robos y uso de armas de fuego
El juez Javier Carlos Bottero resolvió que dos hermanos continúen detenidos por el plazo de 90 días, al considerar que existían riesgos procesales. En cambio, los otros dos individuos quedaron en libertad bajo estrictas reglas alternativas, al no haberse acreditado peligrosidad procesal o antecedentes que justificaran la prisión preventiva.
Cambio histórico: Anuncian una línea telefónica que modifica la forma de comunicarse entre la Policía y la Fiscalía
La línea telefónica 0800-MPA entrará en funcionamiento el próximo lunes. Se trata de un call center que funcionará las 24 horas, cuyos operadores serán el enlace entre la fuerza de seguridad que trabaja ante un delito y los fiscales de las distintas áreas que se encuentran de turno.