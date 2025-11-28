El tiempo en Sunchales: Sigue el calor antes de un fin de semana pasado por agua

La temperatura máxima otra vez rondaría los 32º, pero ya a la noche podría haber chaparrones en la previa de un sábado y domingo con tormentas

Hace 5 horas
tormenta

Santa Fe está bajo alerta climático debido a la formación de lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad en el centro y norte de la provincia, según el alerta del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático de Santa Fe .

Alerta por lluvias y tormentas fuertes

Este viernes se esperan tormentas aisladas, de variada intensidad, con ráfagas de viento intensas, actividad eléctrica y no se descarta la ocasional caída de granizo en distintas áreas de la provincia. Desde el CMMC se recomienda tomar recaudos.

El pronóstico del tiempo extendido en Santa Fe y la región

Clima 28-11-25

  • En la ciudad de Sunchales y alrededores, este viernes continuaremos con condiciones inestables, siendo posibles algunas lluvias y tormentas aisladas. Temperatura mínima de 21°, máxima de 32° con elevada sensación térmica, y viento leve a moderado del sudeste.
  • El sábado las condiciones serán más inestables, con posibles lluvias y tormentas, sobre todo desde la tarde. Temperatura mínima de 20°, máxima de 33° y viento leve a moderado del este con posibles ráfagas de mayor intensidad.
  • El domingo continuaremos con lluvias y tormentas durante la mayor parte de la jornada. Temperatura mínima de 19°, máxima de 25° y viento leve a moderado del sudeste.
