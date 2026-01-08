Se conoce la programación de la Copa “Departamento Castellanos” 2026

Desde la sede de la Liga Rafaelina de Fútbol se dio a conocer la programación correspondiente a la IV edición de la Copa “Departamento Castellanos”, certamen organizado por la entidad madre del fútbol regional con el acompañamiento del senador Alcides Calvo. Contará con la participación de todos los clubes de Primera A y Primera B, además de la categoría Sub 12, que actuará como preliminar. El certamen se disputará bajo las modalidades de Copa de Oro y Copa de Plata.

La competencia comenzará el miércoles 4 de febrero de 2026 y tendrá como partido inaugural el atractivo derby entre 9 de Julio y Atlético de Rafaela, que se jugará en el estadio “Germán Soltermam”

La actividad continuará el jueves 5 de febrero con los encuentros entre Argentino Quilmes y Atlético Juventud en Rafaela; Argentino e Independiente de Ataliva en Humberto Primo, en un clásico regional; Defensores y La Hidráulica en Frontera, en el clásico fronterense; Tiro Federal frente a Independiente de San Cristóbal en Moisés Ville; y Aldao recibiendo a Deportivo Tacural.

El viernes 6 de febrero será el turno del clásico sunchalense entre Deportivo Libertad y Unión; Peñarol enfrentará a Sportivo Norte en Rafaela; Bella Italia será local ante Moreno de Lehmann; en San Vicente se disputará el clásico entre Bochazo y Brown; mientras que en Susana el conjunto local se medirá con Juventud Unida de Villa San José, en otro duelo regional.

La programación seguirá el sábado 7 de febrero con Belgrano ante Sportivo Roca en San Antonio; Florida frente a Sportivo Libertad de Estación Clucellas; y Zenón Pereyra recibiendo a Atlético de Esmeralda.

Finalmente, el domingo 8 de febrero se jugarán los encuentros entre Argentino y Deportivo Ramona en Vila, en un clásico regional; Sportivo Santa Clara frente a San Martín de Angélica en Santa Clara de Saguier; y Josefina ante La Trucha FC de Frontera.