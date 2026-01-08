Paso a paso, cómo cargar combustible con autodespacho y acceder al descuento nocturno

Autodespacho de combustible: Horarios y surtidores habilitados

El autodespacho de combustible no está disponible durante todo el día. Funciona solo en un horario determinado y en surtidores puntuales.

Está habilitado entre las 22:00 y las 6:00 de la mañana.

No todos los surtidores permiten esta modalidad.

Solo se puede cargar en los que están demarcados para autodespacho.

Fuera de ese horario, la carga vuelve a ser convencional, con atención de playero.

El sistema apunta a la franja nocturna, cuando hay menor circulación y demanda.

El procedimiento es siempre el mismo y requiere sí o sí el uso del celular:

Ingresar con el vehículo a la dársena señalizada.

Ubicar el auto con el tanque del lado del surtidor.

No bajarse del vehículo al inicio.

Escanear el código QR visible en el surtidor.

Ingresar a la aplicación y elegir el monto a cargar.

El sistema acepta pagos entre $3.000 y $80.000.

Pagar de manera anticipada.

Con la autorización del sistema, bajar del auto y cargar combustible.

El pago es previo y la carga se habilita recién después del “ok” que otorga la aplicación.

Antes de usar el autodespacho de combustible, hay algunos puntos importantes a considerar:

No se emiten facturas en esta modalidad.

Si se necesita comprobante, hay que acudir a un surtidor con atención de playero.

Siempre hay personal en la estación, aunque no intervenga directamente.

Los surtidores cuentan con un botón verde de ayuda para pedir asistencia.

Ante cualquier inconveniente, el playero puede asistir desde ese botón.

Autodespacho de combustible y descuentos por la madrugada

El sistema nocturno incluye beneficios económicos para quienes cargan combustible en ese horario:

Entre las 22:00 y las 0:00, hay un 3% de descuento.

Entre las 0:00 y las 6:00, se suma otro 6%, alcanzando un 9% de descuento total.

No es un sistema más rápido que la carga tradicional, pero sí resulta más barato para quienes circulan durante la madrugada.