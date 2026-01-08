Sunchales recibió 2 camionetas 0 km. adaptadas para el patrullaje

El martes 6 de enero, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe realizó la entrega de 18 camionetas 0 km. adaptadas para el patrullaje, destinadas a la Unidad Regional IV del departamento Castellanos. El acto estuvo Encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, frente al edificio de la URV ubicado en Av. Mitre y Av. Santa Fe de la ciudad de Rafaela.

Se trata de una nueva tanda de 18 camionetas Chevrolet Montana, totalmente equipadas para patrullaje, adquiridas por licitación pública. Estos móviles policiales forman parte de las 720 nuevas unidades que adquirió el Gobierno de Santa Fe en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad.

Entre otras características, las nuevas camionetas cuentan con tracción 4x2, paragolpes reforzados y rejas de protección para las luces, equipadas con pantalla táctil, cámara de estacionamiento y sensores.

Estos vehículos policiales están preparados para patrullar en zonas urbanas, rurales y caminos difíciles, ya que son una herramienta clave para la seguridad en la provincia por su robustez, capacidad todoterreno y equipamiento de seguridad.

Al tomar la palabra, Cococcioni sostuvo que esta entrega forma parte de un proceso de adquisición por más de 32 mil millones de pesos que permitió la incorporación de 2680 nuevos vehículos, entre autos, motos y camionetas: “esto constituye dos tercios de la flota provincial y reconozco el apoyo dado por todo el arco político, que nos dieron una ley de emergencia muy potente para poder reequipar a nuestra policía, pero también esto es posible por tener una provincia ordenada en sus cuentas”.

“Sepan que el gobierno de Santa Fe no va a escatimar un solo recurso para que nuestra policía tenga todo lo que necesita para seguir cuidando a los santafesinos” agregó el titular de la cartera de seguridad.