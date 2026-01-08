Banco Macro y MODO eliminan las barreras de pago en tus vacaciones integrando la tecnología PIX, la forma de pagar más elegida en Brasil.
Lácteos Verónica al límite: Pagos incumplidos, plantas paralizadas y servicios en riesgo
Se profundiza una crisis que involucra directamente a más de 700 trabajadores, miles de millones de pesos adeudados a los tambos y conflictos puntuales por deudas con prestadores de servicios fundamentales.EconomíaHoy Elida Thiery - Aire Agro
La agonía de Lácteos Verónica se extiende en medio de un esquema de pagos fragmentados que el personal rechaza de manera sistemática. Este lunes les depositaron 245 mil pesos y otros 470.000 el miércoles, de una cuota de un millón comprometida para cancelar haberes de noviembre, diciembre y el aguinaldo.
Incumpliendo el pago semanal acordado, este jueves 8 de enero vence el acuerdo - firmado en septiembre - entre la empresa, la provincia y el gremio de los trabajadores (ATILRA) sin haber podido encontrar alternativas que le aporten liquidez, como nuevos negocios con terceros para la producción o la opción de venta de activos.
De este modo, se profundiza una crisis que involucra directamente a más de 700 trabajadores, miles de millones de pesos adeudados a los tambos, con la ausencia absoluta de un esquema de cumplimiento. A esto se suman ahora conflictos puntuales por deudas con prestadores de servicios fundamentales.
Aunque se está en medio de una retención de débito laboral por la falta del pago semanal completo, la situación se agrava porque la empresa de transporte que traslada a los trabajadores de la zona hasta la planta de Clason advirtió que podría dejar de prestar el servicio debido al cúmulo de deuda acumulada.
La planta no trabaja desde hace meses, pero el personal cumple con sus turnos y permanece en el lugar. Sin embargo, este panorama podría cambiar por completo. Hay servicios que resulta complejo que se interrumpan por falta de pago, incluso los fundamentales, pero es entendible que una empresa privada, cansada de demorar los pagos a sus propios empleados, tome una decisión de este tipo.
Paralizada una y con mínimo movimiento otra
En Suardi, la situación es distinta, ya que la mayoría del personal reside en la localidad y, aunque no hay producción en la planta, puede asistir sin mayores complicaciones.
Levemente diferente es el caso de Lehmann, la única planta con cierta actividad, a partir del secado de leche para terceros, aunque esos acuerdos vencerían pronto. Con trabajadores de esa localidad y de Rafaela, la actividad se intenta sostener día a día, aunque en condiciones cada vez más precarias.
El trabajo a fasón en la industria lechera —o en cualquier otra— permite no detener las líneas de producción, mantener activo al personal y a la maquinaria en funcionamiento, pero no genera ganancias. Esto es lo que sucede en Verónica, con una agonía que no encuentra otra orilla para lograr un respiro.
Las manifestaciones en contra de la falta de pagos son impulsadas por los trabajadores desde hace cuatro semanas, cuando comenzó a discontinuarse el acuerdo alcanzado ante el Ministerio de Trabajo de Santa Fe.
