Lácteos Verónica al límite: Pagos incumplidos, plantas paralizadas y servicios en riesgo

Se profundiza una crisis que involucra directamente a más de 700 trabajadores, miles de millones de pesos adeudados a los tambos y conflictos puntuales por deudas con prestadores de servicios fundamentales.

EconomíaHoy Elida Thiery - Aire Agro
Lacteos Veronica

La agonía de Lácteos Verónica se extiende en medio de un esquema de pagos fragmentados que el personal rechaza de manera sistemática. Este lunes les depositaron 245 mil pesos y otros 470.000 el miércoles, de una cuota de un millón comprometida para cancelar haberes de noviembre, diciembre y el aguinaldo.

Incumpliendo el pago semanal acordado, este jueves 8 de enero vence el acuerdo - firmado en septiembre - entre la empresa, la provincia y el gremio de los trabajadores (ATILRA) sin haber podido encontrar alternativas que le aporten liquidez, como nuevos negocios con terceros para la producción o la opción de venta de activos.

De este modo, se profundiza una crisis que involucra directamente a más de 700 trabajadores, miles de millones de pesos adeudados a los tambos, con la ausencia absoluta de un esquema de cumplimiento. A esto se suman ahora conflictos puntuales por deudas con prestadores de servicios fundamentales.

Aunque se está en medio de una retención de débito laboral por la falta del pago semanal completo, la situación se agrava porque la empresa de transporte que traslada a los trabajadores de la zona hasta la planta de Clason advirtió que podría dejar de prestar el servicio debido al cúmulo de deuda acumulada.

La planta no trabaja desde hace meses, pero el personal cumple con sus turnos y permanece en el lugar. Sin embargo, este panorama podría cambiar por completo. Hay servicios que resulta complejo que se interrumpan por falta de pago, incluso los fundamentales, pero es entendible que una empresa privada, cansada de demorar los pagos a sus propios empleados, tome una decisión de este tipo.

Paralizada una y con mínimo movimiento otra

En Suardi, la situación es distinta, ya que la mayoría del personal reside en la localidad y, aunque no hay producción en la planta, puede asistir sin mayores complicaciones.

Levemente diferente es el caso de Lehmann, la única planta con cierta actividad, a partir del secado de leche para terceros, aunque esos acuerdos vencerían pronto. Con trabajadores de esa localidad y de Rafaela, la actividad se intenta sostener día a día, aunque en condiciones cada vez más precarias.

El trabajo a fasón en la industria lechera —o en cualquier otra— permite no detener las líneas de producción, mantener activo al personal y a la maquinaria en funcionamiento, pero no genera ganancias. Esto es lo que sucede en Verónica, con una agonía que no encuentra otra orilla para lograr un respiro.

Las manifestaciones en contra de la falta de pagos son impulsadas por los trabajadores desde hace cuatro semanas, cuando comenzó a discontinuarse el acuerdo alcanzado ante el Ministerio de Trabajo de Santa Fe.

Te puede interesar
La Navidad se adelantó en Ivolution Luis Scola se suma a Ivolution

Luis Scola desembarca como Socio Inversor y Embajador Global en Ivolution

Ivolution
Economía31 de diciembre de 2025

La empresa argentina de tecnología para el deporte con sede en Sunchales suma al Capitán de la Generación Dorada para enfrentar su plan de expansión global, ofreciendo herramientas innovadoras a profesionales del deporte, la salud y la rehabilitación, especialmente para quienes trabajan en el ámbito de alto rendimiento y el desarrollo de atletas.

SanCor

La Justicia intervino a la láctea SanCor para designar una coadministradora con amplias facultades

Jorge Tribouley
Economía30 de diciembre de 2025

El Juez Marcelo Gelcich tomó esta decisión por tres motivos: reticencia informativa; crisis laboral y previsional; y falta de acreditación de pagos de créditos prontopagables. La cooperativa no pierde el control y dirección pero sus administradores ya no pueden decidir solos. La contadora Lucila Inés Prono se haría cargo de ese puesto por 60 días prorrogables.

Lo más visto
Lazo

Jorge Omar Olmos "Cabezón"

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesAyer

Falleció el miércoles 7 de enero en la localidad de Sunchales, a la edad de 79 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 10:30 y las 21:00, prosiguiendo el jueves 8, desde las 7:00 y hasta las 9:30, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en Parroquia San Carlos. Casa de Duelo: Formosa 403. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Boletín de noticias