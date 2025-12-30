La empresa argentina de tecnología para el deporte con sede en Sunchales suma al Capitán de la Generación Dorada para enfrentar su plan de expansión global, ofreciendo herramientas innovadoras a profesionales del deporte, la salud y la rehabilitación, especialmente para quienes trabajan en el ámbito de alto rendimiento y el desarrollo de atletas.
SanCor Salud y su Reporte de Sustentabilidad: Coherencia en la construcción de bienestar
El martes SanCor Salud
SanCor Salud presentó su 12° Reporte de Sustentabilidad, un documento que refleja cómo la gestión diaria del Grupo integra de manera responsable el desempeño económico, social, ambiental y de gobernanza, y consolida una forma de entender el cuidado de la salud basada en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
En un contexto donde las marcas son cada vez más observadas por su impacto en la comunidad, SanCor Salud entiende la sustentabilidad como un diferencial de su propuesta de valor. No se trata solo de comunicar compromisos, sino de asumir responsabilidades concretas en cada decisión cotidiana, a lo largo de toda su cadena de valor, con transparencia hacia asociados, colaboradores, proveedores y la sociedad en general.
La Estrategia de Sustentabilidad del Grupo de Medicina Privada se apoya en cuatro pilares transversales —integridad, servicio, comunidad y ambiente— que orientan acciones, procesos y objetivos. Este enfoque permite revisar prácticas, incorporar mejoras continuas y alinear la gestión con las expectativas de un entorno social que demanda organizaciones
cada vez más conscientes y activas en la construcción del bienestar colectivo.
Desde esta mirada, la sustentabilidad atraviesa el cuidado de la salud en un sentido amplio: garantizar el acceso, promover la prevención, fortalecer el desarrollo de las personas, reducir el impacto ambiental y contribuir a la construcción de comunidades más dignas y saludables.
Principales indicadores
● Más de 860.000 personas asociadas en todo el país.
● Más de 300.000 atenciones virtuales a través de SanCor Salud en Línea, ampliando
el acceso a la atención médica digital.
● Más de 3,5 millones de interacciones con asociados mediante los distintos canales
de atención y comunicación.
● Más de 600 estudiantes apadrinados en 7 escuelas, a través de programas
educativos y comunitarios desarrollados junto a organizaciones aliadas.
● Más de 18.000 horas de capacitación destinadas a colaboradores, impulsando el
desarrollo profesional y el fortalecimiento de capacidades internas.
● Acciones sostenidas de cuidado del ambiente y acción climática, mediante
programas de concientización, padrinazgo de espacios verdes y acompañamiento a
comunidades afectadas por emergencias climáticas.
Al respecto, Nora Mosso, gerenta de Marketing de Grupo SanCor Salud, destacó: “Entendemos la sustentabilidad como una forma coherente de cuidar la salud. Cada acción que llevamos adelante tiene impacto y queremos que sea positivo. Asumir esa responsabilidad es parte de nuestro compromiso como marca, como marca que protege y construye comunidades más saludables. Este reporte refleja cómo trabajamos todos los días para generar ese bienestar real, con transparencia, con propósito y con una mirada puesta en las personas y en el futuro”.
El Reporte de Sustentabilidad reúne y sistematiza estas acciones, compromisos y resultados, dando cuenta de una gestión que no solo pregona valores, sino que acciona en favor del desarrollo sostenible. En esta nueva edición, SanCor Salud renueva, además, su adhesión al Pacto Global de Naciones Unidas, reafirma su compromiso con los Diez Principios y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, consolidando una trayectoria sostenida de gestión responsable y rendición de cuentas.
