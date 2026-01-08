Cómo activar los radares en Google Maps y evitar multas por exceso de velocidad

Con el crecimiento de los controles de velocidad en rutas nacionales y avenidas urbanas, muchos conductores enfrentan multas inesperadas que podrían haberse evitado.

Google Maps permite activar una función que alerta sobre radares fijos, móviles y controles policiales en tiempo real. Esta opción, sin embargo, no siempre viene activada por defecto, por lo que es fundamental configurarla manualmente.

Paso a paso: Cómo activar las alertas de radares

Si querés recibir advertencias visuales y sonoras en Google Maps mientras manejás, seguí estos pasos:

Abrí Google Maps en tu celular.

Tocá tu ícono de perfil (arriba a la derecha).

Ingresá a Configuración.

Seleccioná Ajustes de navegación.

Deslizá hacia abajo hasta encontrar la opción “Alertas de radares”.

Activá el interruptor para comenzar a recibir notificaciones durante tus recorridos.

¿Cómo funcionan estas alertas?

Una vez activadas, las alertas funcionan automáticamente durante la navegación activa. La app mostrará:

Un ícono de cámara en el mapa para indicar radares fijos.

Alertas de radares móviles o controles reportados por otros usuarios.

Señales de presencia policial en el trayecto.

Además del aviso visual en pantalla, también se emite un alerta sonora unos segundos antes de llegar al punto de control, lo que da tiempo para reducir la velocidad de forma segura.

Esta función está disponible en gran parte del territorio argentino, especialmente en rutas nacionales y accesos a ciudades importantes. Sin embargo, su disponibilidad puede variar según la región. Si no ves la opción en tu menú, es probable que aún no esté habilitada para tu zona.

Datos que respaldan su utilidad

Según informes recientes de asociaciones viales y aplicaciones de navegación, más del 70% de las multas por exceso de velocidad en zonas urbanas ocurren en lugares con radares fijos no señalizados.

En este sentido, las alertas de Google Maps no solo sirven para evitar sanciones económicas, sino que también funcionan como una herramienta de concientización, ya que permiten al conductor ajustar su conducta al volante en zonas críticas, como cercanías de escuelas, hospitales o cruces peligrosos.

Muchos conductores que ya utilizan esta función en Google Maps destacan su efectividad, especialmente durante viajes largos o en rutas que no conocen. En foros y redes sociales, varios usuarios aseguran haber evitado infracciones gracias a estas alertas, y recomiendan mantener siempre la app actualizada para asegurar el correcto funcionamiento de las notificaciones.

También subrayan que la colaboración de la comunidad, al reportar radares móviles o controles, mejora significativamente la precisión del sistema.

Activar las alertas de radares en Google Maps puede ayudarte a evitar sanciones costosas y promover una conducción más atenta. No obstante, es importante recordar que esta función no sustituye el cumplimiento de las normas viales ni la atención al volante.