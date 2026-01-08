La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe informa que se interrumpirá el abastecimiento de energía eléctrica en dos sectores de nuestra ciudad . Motivo: Mantenimiento en líneas aéreas de media tensión.
Cuáles son los precios en las playas de Brasil para los argentinos en el Verano 2026
El gigante sudamericano recortó la ventaja cambiaria absoluta del verano pasado. Sin embargo, mantiene la competitividad en el consumo diario frente a la costa bonaerense y Uruguay.GeneralEl jueves NA
La temporada estival 2026 presenta un nuevo escenario de costos para los turistas argentinos. Tras la estabilización de la economía doméstica, Brasil ya no representa la "oportunidad financiera perfecta" de 2025, aunque sostiene ventajas claras en productos de alta demanda en la arena.
Según un relevamiento de LA NACION, el análisis de los tickets diarios muestra que el presupuesto rinde más en paradores brasileños para ciertos rubros, mientras que la costa argentina se vuelve más competitiva en otros.
Comparativa de precios en la playa
El consumo sobre la arena ofrece brechas significativas entre los principales destinos de la región:
- Choclo: En Brasil cuesta en promedio $4.000. El valor es inferior a los $5.000 de Mar del Plata y los $6.500 de Punta del Este.
- Café: Una infusión chica en Brasil cotiza a $2.230. El mismo producto asciende a $4.000 en la costa bonaerense y trepa a $8.000 en Uruguay.
- Cerveza: El porrón en suelo brasileño sale $3.250, frente a los $5.000 de Argentina y los $6.000 de balnearios uruguayos.
- Gastronomía: Una hamburguesa completa en Brasil vale $14.525, mientras que en Mar del Plata promedia los $17.000. Las rabas cuestan $26.855 en Brasil contra los $32.000 locales.
Los rubros donde Argentina cuida mejor el bolsillo
No todo es ahorro en el exterior. Existen productos tradicionales donde los balnearios nacionales ganan la pulseada:
- Churros: La media docena en Mar del Plata cuesta $7.000, mientras que en Brasil alcanza los $10.000.
- Agua para el mate: El servicio en Brasil tiene un precio elevado de $3.930, casi cuatro veces más que los $1.000 cobrados en la costa argentina.
- Combustible: El litro de nafta súper en Brasil se consigue a $1.590, apenas por debajo de los $1.655 de Mar del Plata.
Estabilidad en la Costa Atlántica
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los precios en Mar del Plata y Pinamar no muestran saltos bruscos. En gastronomía, el aumento respecto al verano pasado ronda el 25%. El mayor ajuste se percibe en los servicios de sombra (carpas y sombrillas), con incrementos de entre el 30% y 35%, aunque la demanda se mantiene alta y con listas de espera.
Jejenes: Qué hacer ante el insecto que molesta más que el mosquito y se resiste al repelente
Llegó el verano y hay un enemigo común para quienes buscan pasar sus días de verano en el río: los jejenes. Son insectos diminutos que molestan y dejan ronchas, pero la peor parte es que parecen ser inmunes a casi todos los repelentes comerciales.
Cómo activar los radares en Google Maps y evitar multas por exceso de velocidad
La aplicación permite activar una función que alerta sobre radares fijos, móviles y controles policiales en tiempo real. Esta opción, sin embargo, no siempre viene activada por defecto, por lo que es fundamental configurarla manualmente.
Paso a paso, cómo cargar combustible con autodespacho y acceder al descuento nocturno
El autodespacho de combustible ya funciona en algunas ciudades de la provincia de Santa Fe. El sistema permite cargar nafta o gasoil sin la intervención directa del playero, con un procedimiento guiado desde el celular y con descuentos especiales según el horario.
2026: ¿El año en que la humanidad regresará a la Luna?
La Nasa anunció el lanzamiento de la misión Artemis 2, que llevará una tripulación de astronautas al satélite natural de la Tierra, primera vez en más de 50 años.
Pronóstico del tiempo: Suben las temperaturas y vuelven las lluvias
Este lunes y martes continuará bajo condiciones de cielo despejado. Durante el miércoles podrían registrarse precipitaciones aisladas mientras que el jueves comenzarían a bajar las temperaturas.
RN 34: La conductora de un camión quiso esquivar un choque frontal y volcó
Esta mañana, un camión perteneciente a una empresa de la ciudad de Rafaela protagonizó un despiste en la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 231, aproximadamente a 200 metros al norte del puente sobre el arroyo Las Calaveras, en jurisdicción de Lehmann.
Tomar mate si manejás el auto te puede salir carísimo: En esta provincia te multan con $500.000
Aunque la Ley Nacional de Tránsito no prohíbe de manera explícita tomar mate, su interpretación habilita a las provincias a sancionar esta conducta cuando se considera que afecta la seguridad vial.