Leptospirosis: La Provincia refuerza medidas de prevención tras un caso fatal en el norte santafesino
El Ministerio de Salud confirmó por laboratorio la muerte de un joven de 29 años en Las Toscas y recordó a la población los cuidados para evitar contagios, además de la importancia de la consulta médica precoz ante la aparición de síntomas.SaludHace 2 horas El Eco de Sunchales
El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe informó la confirmación de un caso fatal de leptospirosis, luego de que estudios de laboratorio determinaran que un hombre de 29 años, con domicilio en la ciudad de Las Toscas, falleció a causa de esta enfermedad infecciosa.
Según se detalló, el paciente comenzó con síntomas el 29 de diciembre, presentando fiebre, dolor de cabeza, dolores articulares, musculares y abdominales, además de náuseas y vómitos. El 31 de diciembre realizó una consulta en el Samco local y, ante el agravamiento del cuadro, el 2 de enero fue internado en el Hospital Central de Reconquista, donde finalmente falleció el martes 6 de enero.
Durante el proceso de atención se tomaron muestras que fueron derivadas al Laboratorio Central de Santa Fe, donde este jueves se confirmó el resultado positivo para leptospirosis.
Ante la sospecha inicial del caso, desde la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud se comenzó a trabajar de manera articulada con el área de Zoonosis, la Región de Salud – Nodo Reconquista y la Municipalidad de Las Toscas, con el objetivo de avanzar en el diagnóstico de la situación ambiental y definir las acciones preventivas correspondientes en la localidad.
En cuanto a la situación epidemiológica provincial, durante el año 2025 se confirmaron 24 casos de leptospirosis en Santa Fe, de los cuales cinco personas fallecieron: dos en el departamento Belgrano, una en San Martín, una en el departamento Rosario y el joven de Las Toscas, departamento General Obligado, que por la fecha de inicio de síntomas fue incluido dentro de este período.
Qué es la leptospirosis y cómo se previene
La leptospirosis es una enfermedad bacteriana que afecta tanto a animales como a humanos. Es causada por la bacteria leptospira, un microorganismo con forma de espiral del cual existen diversas especies. Las ratas son los principales reservorios, ya que eliminan la bacteria a través de la orina, contaminando el ambiente. También pueden verse afectados animales domésticos como perros, bovinos, porcinos y equinos.
Tienen mayor riesgo de enfermarse las personas que estuvieron en zonas inundadas o que, por actividades recreativas o laborales, se sumergen en agua de arroyos, lagunas, zanjas o aguas estancadas. El contagio puede producirse por contacto de la piel o las mucosas con barro, suelos y materiales húmedos, como escombros o basura, contaminados con orina de animales.
Por este motivo, desde Salud recomiendan evitar la inmersión en aguas estancadas, no caminar descalzo en barro, charcos o pantanos, mantener patios y terrenos libres de basura, escombros y leña, y controlar la presencia de roedores en viviendas y alrededores.
En relación a los síntomas, la leptospirosis suele presentarse con un cuadro similar a una gripe, que incluye fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares y malestar general. En algunos casos, puede evolucionar hacia formas graves, con compromiso respiratorio, digestivo o neurológico.
Ante la aparición de estos síntomas, las autoridades sanitarias insisten en la consulta inmediata en el centro de salud u hospital más cercano, ya que la detección y el tratamiento precoz son claves para evitar complicaciones.
Botulismo y alimentos en verano: Qué tener en cuenta para evitar intoxicaciones durante las altas temperaturas
Con el calor, las salidas al aire libre, la comida callejera y el consumo de conservas aumentan los riesgos sanitarios. Desde ASSAL explicarón qué es el botulismo, cuáles son los alimentos más riesgosos y qué cuidados básicos pueden evitar enfermedades graves.
Ola de calor e insolación: Remedios buenos y baratos para remediar el exceso de sol
En un verano agobiante en Rosario, el sol se hace sentir. Recetas caseras para combatir los problemas en la piel y las quemaduras.
Recomendaciones oficiales tras los primeros casos de influenza A H3N2 en Argentina
El Ministerio de Salud pidió reforzar medidas de higiene y vacunación frente al subtipo que circula en otros países, aunque aclaró que no hay casos registrados en Argentina.
Alimentación saludable: Tendencias en viandas que crecen en todo el país
Las viandas diseñadas para quienes entrenan o simplemente buscan comer mejor comenzaron como una solución para quienes no podían cocinar a diario. Hoy se han transformado en una elección de estilo de vida.
Vacuna contra la fiebre amarilla: Sin stock público, los viajeros santafesinos deberán comprarla en farmacias
Ante el recorte de dosis por parte del Gobierno Nacional, quienes viajen al exterior deberán adquirir la vacuna contra la fiebre amarilla en farmacias. Sin embargo, aclararon que no es obligatoria para viajar a Brasil.
Recuperó la libertad bajo fianza, el joven que conducía el automóvil en el trágico accidente vial de Año Nuevo
El fiscal caratuló el caso donde falleció Esteban González como homicidio culposo. El acusado continuará involucrado en la causa penal, pero en libertad y sujeto a medidas alternativas a la prisión preventiva: entre ellas, el pago de una fianza de 25 millones de pesos e inhabilitación provisoria para conducir por 6 meses.
Provincia presentó un sistema integral para mejorar la atención de la salud de los trabajadores públicos
Se trata del Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral, que propone un cambio de paradigma. Permitirá elaborar estadísticas confiables para trabajar en políticas públicas de prevención y acompañar los procesos de recuperación.
Jorge Omar Olmos "Cabezón"
Falleció el miércoles 7 de enero en la localidad de Sunchales, a la edad de 79 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 10:30 y las 21:00, prosiguiendo el jueves 8, desde las 7:00 y hasta las 9:30, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en Parroquia San Carlos. Casa de Duelo: Formosa 403. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Día Nacional del Gauchito Gil : ¿Por qué se celebra el 8 de enero?
Cada 8 de enero se celebra la vida del santo popular argentino que recibe la visita en su santuario de miles y miles de fieles cada año.
Lácteos Verónica al límite: Pagos incumplidos, plantas paralizadas y servicios en riesgo
Se profundiza una crisis que involucra directamente a más de 700 trabajadores, miles de millones de pesos adeudados a los tambos y conflictos puntuales por deudas con prestadores de servicios fundamentales.