Día Nacional del Gauchito Gil : ¿Por qué se celebra el 8 de enero?

El día Nacional del Gauchito Gil se festeja cada 8 de enero. Cada año, una multitud celebra y muestra devoción por la figura del Gauchito Gil en la ciudad correntina de Mercedes. Se trata de un santo de devoción popular, conocido y venerado en el país. Se toma la tradición de envolver con banderas rojas o pintar de rojo los santuarios de veneración al Gauchito Gil, dado que es el color que caracteriza al Partido Autonomista en la provincia de Corrientes. Sus devotos le agradecen, le piden protección, que les dé una mano, "un favorcito", igual que se le pide a un amigo.Además, jamás se olvidan de tocar bocina al pasar por alguno de los miles de pequeños altares que se edifican en las banquinas de las rutas argentinas. Muchos se detienen y bajan, le prenden una vela, le acercan unos cigarros o le convidan un trago de vino que cualquier sediento que pase por la zona podrá tomar y devolver luego.



Aunque popularmente se lo conoce como Gauchito Gil, su nombre fue Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil Nuñez, de quien se sabe poco pero con certeza que nació en Pay Ubre, alrededor del año 1840. Se cuenta de él que amaba los bailes, en especial el de San Baltazar, el santo cambá. También que era devoto de San La Muerte, con una mirada hipnótica, temible para los enemigos y fulminante para las mujeres. Fue asesinado un 8 de enero de 1878 a unos 8 kilómetros de la misma ciudad.

¿Quién fue el Gauchito Gil?

Aunque se sabe poco de la vida real del Gauchito Gil, hoy por hoy es un santo popular que atrae miles de fieles.

Como todo santo popular, el Gauchito Gil no está exento de interpretaciones y múltiples versiones que se vociferan entre los creyentes y simpatizantes. Una de las versiones dice que Gauchito Gil fue un peón rural que se unió en un romance con una viuda adinerada, lo que le significó el odio de los hermanos de la mujer y del jefe policial que la pretendía. Fue así que Gil fue reclutado para pelear en la Guerra de la Triple Alianza, desertando de manera automática, es decir, cometiendo un delito.

Por tal motivo fue capturado, colgado de su pie y degollado en un árbol de espinillo, advirtiendo antes a su verdugo que debería rezar en nombre de Gil por la vida de su hijo, quien estaba muy enfermo. El opresor desconfió de él, pero al regresar a su hogar encontró a su hijo agonizando, a lo que le rezó a Gil y su hijo sanó milagrosamente. Él le dio al cuerpo del gauchito un entierro y todos en el pueblo se enteraron del milagro y construyeron un santuario, que sigue recibiendo fieles hasta el día de hoy.

Otra versión de la historia del Gauchito Gil

Una segunda versión dice que Gil era un cuatrero, es decir, una persona que hurtaba ganado y otros animales, congraciado con la gente humilde y reclutado para combatir en la Guerra de la Triple Alianza. Al desertar fue perseguido y capturado por todos los delitos cometidos. Al momento de su ejecución, Gil dijo, según dicen, "No me mates porque ya va a llegar la carta de mi inocencia". "Cuando llegue la carta vas a recibir la noticia de que tu hijo está muriendo por causa de una enfermedad; cuando llegués rezá por mí y tu hijo se va a salvar, porque hoy vas a estar derramando la sangre de un inocente".

Cabe destacar que en esa época se creía que invocar la sangre de un inocente era milagroso. Al llegar a su casa en Mercedes, el comisario encontró a su hijo agonizando a lo que rezó en nombre del Gauchito Gil y su hijo se sanó milagrosamente.