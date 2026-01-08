Día Nacional del Gauchito Gil : ¿Por qué se celebra el 8 de enero?

Rafaela NoticiasJudicialesEl lunes
El fiscal caratuló el caso donde falleció Esteban González como homicidio culposo. El acusado continuará involucrado en la causa penal, pero en libertad y sujeto a medidas alternativas a la prisión preventiva: entre ellas, el pago de una fianza de 25 millones de pesos e inhabilitación provisoria para conducir por 6 meses.
Ayer
Se trata del Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral, que propone un cambio de paradigma. Permitirá elaborar estadísticas confiables para trabajar en políticas públicas de prevención y acompañar los procesos de recuperación.
Necrológicas Sunchales Ayer
Falleció el miércoles 7 de enero en la localidad de Sunchales, a la edad de 79 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 10:30 y las 21:00, prosiguiendo el jueves 8, desde las 7:00 y hasta las 9:30, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en Parroquia San Carlos. Casa de Duelo: Formosa 403. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Hoy
Cada 8 de enero se celebra la vida del santo popular argentino que recibe la visita en su santuario de miles y miles de fieles cada año.
Hoy
Se profundiza una crisis que involucra directamente a más de 700 trabajadores, miles de millones de pesos adeudados a los tambos y conflictos puntuales por deudas con prestadores de servicios fundamentales.