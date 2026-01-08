La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe informa que se interrumpirá el abastecimiento de energía eléctrica en dos sectores de nuestra ciudad . Motivo: Mantenimiento en líneas aéreas de media tensión.
2026: ¿El año en que la humanidad regresará a la Luna?
La Nasa anunció el lanzamiento de la misión Artemis 2, que llevará una tripulación de astronautas al satélite natural de la Tierra, primera vez en más de 50 años.GeneralEl jueves El Eco de Sunchales
La Nasa está a punto de hacer historia con la misión Artemis 2, programada para lanzarse en febrero de 2026. Esta misión llevará a una tripulación de cuatro astronautas a la Luna, marcando el regreso de la humanidad al satélite natural después de más de cinco décadas.
La tripulación de Artemis 2 estará compuesta por los astronautas de la Nasa Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Jeremy Hansen. Durante aproximadamente 10 días, realizarán experimentos científicos y probarán la nave espacial Orión en su primera misión con tripulación, según detalló el sitio especializado Space.com.
El objetivo principal de Artemis 2 es establecer un puesto de avanzada permanente en la Luna, desde donde la Nasa planea desarrollar tecnologías para explorar el sistema solar, incluyendo Marte. Sin embargo, la misión enfrenta desafíos, como la competencia con China, que también tiene planes de enviar astronautas a la Luna.
La Nasa adjudicó a SpaceX el contrato para desarrollar el módulo de aterrizaje lunar, pero la empresa enfrenta retrasos en su desarrollo. La agencia espacial está considerando reabrir el contrato a otros licitadores, lo que podría afectar el cronograma de la misión.
A pesar de los desafíos, la tripulación de Artemis 2 está emocionada de iniciar su misión. "Cada persona que entra en cada sala está dispuesta a aportar lo máximo posible y a encontrar la respuesta correcta como equipo", declaró Christina Koch a Space.com.
La misión Artemis 2 no solo marca un hito histórico, sino que también representa un paso crucial hacia la exploración sostenible de la Luna y más allá.
Detalles de la Misión
Lanzamiento: Febrero de 2026 (con ventana de lanzamiento hasta abril)
Duración: 10 días
Tripulación: 4 astronautas (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen)
Trayectoria: Vuelo de regreso libre alrededor de la Luna
Objetivos: Probar la nave espacial Orión, realizar experimentos científicos y sentar las bases para futuras misiones lunares
¿Qué sigue?
Si la misión Artemis 2 es exitosa, la Nasa planea enviar astronautas a la superficie lunar en 2027 con la misión Artemis 3. El objetivo a largo plazo es establecer una base lunar permanente y utilizar la Luna como un trampolín para explorar Marte y más allá.
Jejenes: Qué hacer ante el insecto que molesta más que el mosquito y se resiste al repelente
Llegó el verano y hay un enemigo común para quienes buscan pasar sus días de verano en el río: los jejenes. Son insectos diminutos que molestan y dejan ronchas, pero la peor parte es que parecen ser inmunes a casi todos los repelentes comerciales.
Cuáles son los precios en las playas de Brasil para los argentinos en el Verano 2026
El gigante sudamericano recortó la ventaja cambiaria absoluta del verano pasado. Sin embargo, mantiene la competitividad en el consumo diario frente a la costa bonaerense y Uruguay.
Cómo activar los radares en Google Maps y evitar multas por exceso de velocidad
La aplicación permite activar una función que alerta sobre radares fijos, móviles y controles policiales en tiempo real. Esta opción, sin embargo, no siempre viene activada por defecto, por lo que es fundamental configurarla manualmente.
Paso a paso, cómo cargar combustible con autodespacho y acceder al descuento nocturno
El autodespacho de combustible ya funciona en algunas ciudades de la provincia de Santa Fe. El sistema permite cargar nafta o gasoil sin la intervención directa del playero, con un procedimiento guiado desde el celular y con descuentos especiales según el horario.
Pronóstico del tiempo: Suben las temperaturas y vuelven las lluvias
Este lunes y martes continuará bajo condiciones de cielo despejado. Durante el miércoles podrían registrarse precipitaciones aisladas mientras que el jueves comenzarían a bajar las temperaturas.
Cuáles son los precios en las playas de Brasil para los argentinos en el Verano 2026
El gigante sudamericano recortó la ventaja cambiaria absoluta del verano pasado. Sin embargo, mantiene la competitividad en el consumo diario frente a la costa bonaerense y Uruguay.
La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe informa que se interrumpirá el abastecimiento de energía eléctrica en dos sectores de nuestra ciudad . Motivo: Mantenimiento en líneas aéreas de media tensión.
RN 34: La conductora de un camión quiso esquivar un choque frontal y volcó
Esta mañana, un camión perteneciente a una empresa de la ciudad de Rafaela protagonizó un despiste en la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 231, aproximadamente a 200 metros al norte del puente sobre el arroyo Las Calaveras, en jurisdicción de Lehmann.
Jejenes: Qué hacer ante el insecto que molesta más que el mosquito y se resiste al repelente
Llegó el verano y hay un enemigo común para quienes buscan pasar sus días de verano en el río: los jejenes. Son insectos diminutos que molestan y dejan ronchas, pero la peor parte es que parecen ser inmunes a casi todos los repelentes comerciales.
Tomar mate si manejás el auto te puede salir carísimo: En esta provincia te multan con $500.000
Aunque la Ley Nacional de Tránsito no prohíbe de manera explícita tomar mate, su interpretación habilita a las provincias a sancionar esta conducta cuando se considera que afecta la seguridad vial.