2026: ¿El año en que la humanidad regresará a la Luna?

La Nasa está a punto de hacer historia con la misión Artemis 2, programada para lanzarse en febrero de 2026. Esta misión llevará a una tripulación de cuatro astronautas a la Luna, marcando el regreso de la humanidad al satélite natural después de más de cinco décadas.

La tripulación de Artemis 2 estará compuesta por los astronautas de la Nasa Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Jeremy Hansen. Durante aproximadamente 10 días, realizarán experimentos científicos y probarán la nave espacial Orión en su primera misión con tripulación, según detalló el sitio especializado Space.com.

El objetivo principal de Artemis 2 es establecer un puesto de avanzada permanente en la Luna, desde donde la Nasa planea desarrollar tecnologías para explorar el sistema solar, incluyendo Marte. Sin embargo, la misión enfrenta desafíos, como la competencia con China, que también tiene planes de enviar astronautas a la Luna.

La Nasa adjudicó a SpaceX el contrato para desarrollar el módulo de aterrizaje lunar, pero la empresa enfrenta retrasos en su desarrollo. La agencia espacial está considerando reabrir el contrato a otros licitadores, lo que podría afectar el cronograma de la misión.

A pesar de los desafíos, la tripulación de Artemis 2 está emocionada de iniciar su misión. "Cada persona que entra en cada sala está dispuesta a aportar lo máximo posible y a encontrar la respuesta correcta como equipo", declaró Christina Koch a Space.com.

La misión Artemis 2 no solo marca un hito histórico, sino que también representa un paso crucial hacia la exploración sostenible de la Luna y más allá.

Detalles de la Misión

Lanzamiento: Febrero de 2026 (con ventana de lanzamiento hasta abril)

Duración: 10 días

Tripulación: 4 astronautas (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen)

Trayectoria: Vuelo de regreso libre alrededor de la Luna

Objetivos: Probar la nave espacial Orión, realizar experimentos científicos y sentar las bases para futuras misiones lunares

¿Qué sigue?

Si la misión Artemis 2 es exitosa, la Nasa planea enviar astronautas a la superficie lunar en 2027 con la misión Artemis 3. El objetivo a largo plazo es establecer una base lunar permanente y utilizar la Luna como un trampolín para explorar Marte y más allá.