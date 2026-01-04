Cómo se perfila el verano 2026 en la provincia de Santa Fe

El verano empieza a escribirse antes de que el termómetro marque el primer pico. Entre mapas de colores, promedios históricos y alertas latentes, el clima vuelve a colarse en la agenda cotidiana. Para los próximos meses, el pronóstico no habla de extremos, pero sí de un escenario conocido: calor sostenido, lluvias medidas y la posibilidad de tormentas que rompan la calma.

En la provincia de Santa Fe, el verano 2026 se moverá dentro de los valores habituales de temperatura y precipitaciones. No obstante, el escenario no será completamente estable: podrían registrarse episodios puntuales de lluvias intensas hacia el final del trimestre, según advirtió el meteorólogo Mario Navarro en diálogo con El Litoral, lo que invita a seguir de cerca la evolución del clima.

El verano 2026 llegará con temperaturas elevadas en gran parte del país y un escenario climático sin extremos generalizados, según el Pronóstico Climático Trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Qué prevé el SMN para el trimestre enero-febrero-marzo

El informe oficial del SMN indica que, a nivel nacional, los meses de enero, febrero y marzo de 2026 estarán marcados por temperaturas superiores a las habituales en gran parte del territorio argentino, especialmente en el norte y centro del país.

En cuanto a las precipitaciones, el organismo señala un comportamiento mayoritariamente normal, con algunas regiones que podrían registrar valores levemente superiores a la media, en un contexto de neutralidad climática, sin la influencia dominante de fenómenos como El Niño o La Niña durante el verano.

Santa Fe: Calor típico del verano y lluvias dentro de lo esperado

Para la provincia de Santa Fe, Mario Navarro, meteorólogo y director del Observatorio Meteorológico de Salsipuedes, explicó que el trimestre se desarrollará dentro de los rangos normales tanto en temperatura como en precipitaciones.

“En Santa Fe van a tener temperatura dentro de lo normal. La máxima media está entre los 33 y 35 grados, y valores de 36 a 38 grados son típicamente normales para enero y febrero”, señaló.

Según detalló, marzo traerá un leve descenso en las temperaturas máximas, aunque sin salir de los valores esperados para la época.

Cómo se comportarán las lluvias durante el verano

En relación a las precipitaciones, Navarro indicó que el acumulado se ubicará entre el 50 y el 60% de lo habitual, con una distribución irregular a lo largo del trimestre. “Va a haber algún exceso, principalmente en la segunda parte de febrero y desde mediados de marzo en adelante, cuando entremos en una neutralidad importante en toda la región”, explicó.

Este escenario implica que, aunque el promedio mensual sea normal, pueden registrarse eventos de lluvia intensa en cortos períodos de tiempo.

Mirando más allá del verano: alerta por lluvias intensas en otoño

El meteorólogo también advirtió que, hacia marzo, abril y mayo, el escenario podría cambiar de forma significativa, con precipitaciones por encima de la media normal en gran parte de la región.

Esto estaría vinculado a la persistencia de la neutralidad climática y a la posible aparición de El Niño durante la segunda parte del otoño 2026. “En la provincia de Santa Fe, sobre todo en el centro-sur y centro-noreste, pueden darse excesos con eventos de 100, 150 o hasta 250 milímetros en un día o día y medio, como ocurrió recientemente en Corrientes”, alertó.

Comparación con el verano pasado

Navarro remarcó que, en términos generales, el verano 2026 será muy similar al de 2025, tanto en temperaturas como en lluvias, aunque con una mayor probabilidad de episodios intensos y concentrados de precipitaciones.

El verano que se avecina en Santa Fe no traerá sorpresas extremas, pero sí exigirá atención. Con calor sostenido, lluvias dentro de lo normal y la posibilidad de tormentas intensas hacia el final del trimestre, el seguimiento día a día será clave, especialmente de cara a un otoño que podría llegar con precipitaciones abundantes.