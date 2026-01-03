Esteban Miguel González "Fachita"

Falleció el viernes 2 de enero en la localidad de Rafaela, a la edad de 18 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), el sábado 3, entre las 12:00 y las 16:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala y detención del cortejo fúnebre frente al Club Libertad. Casa de Duelo: Falucho 708. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Necrológicas SunchalesHace 6 horas Sunchales Servicios Sociales
Mario Pedro Garrini "Tute"

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas Sunchales19 de diciembre de 2025

Falleció el viernes 19 de diciembre en la localidad de Rafaela, a la edad de 85 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 15:30 y las 00:00, prosiguiendo el sábado 20, de 6:00 a 10:00, siendo trasladados posteriormente al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en la Parroquia San Carlos. Se ruega no enviar ofrendas floral, si donaciones al Lalcec y Alpi. Casa de Duelo: Italia 252. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Avelino Raúl Cravero

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas Sunchales02 de diciembre de 2025

Falleció el lunes 1 de diciembre en la localidad de Rosario, a la edad de 79 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), el martes 2, entre las 7:00 y las 14:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: J. V. González 174. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Osvaldo Duarte

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas Sunchales20 de noviembre de 2025

Falleció el jueves 20 de noviembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 61 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 9:00 y las 16:30, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en la Parroquia San Carlos. Casa de Duelo: 19 de Octubre 356. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Carlos Antonio Garbagnoli

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas Sunchales18 de noviembre de 2025

Falleció el martes 18 de noviembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 77 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 15:30 y las 7:30 del miércoles 19, siendo trasladados posteriormente al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en sala. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Dominga Virginia Charras

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas Sunchales18 de noviembre de 2025

Falleció el martes 18 de noviembre en la localidad de Rafaela, a la edad de 88 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), entre las 15:30 y las 00:00, prosiguiendo el miércoles 19, de 6:00 a 9:30, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en la Parroquia San Carlos. Casa de Duelo: Alejandro Fleming 761, Rafaela. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Domingo Eulalio Díaz "Mingo"

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas Sunchales17 de noviembre de 2025

Falleció el lunes 17 de noviembre en la localidad de Rafaela, a la edad de 85 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), entre las 11:30 y las 22:00, prosiguiendo el martes 18, de 6:00 a 9:30, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en la Parroquia San Carlos. Casa de Duelo: Dentesano Bis 79. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

