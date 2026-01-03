Esteban Miguel González "Fachita"

Te puede interesar

Mario Pedro Garrini "Tute" Sunchales Servicios Sociales Necrológicas Sunchales 19 de diciembre de 2025 Falleció el viernes 19 de diciembre en la localidad de Rafaela, a la edad de 85 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 15:30 y las 00:00, prosiguiendo el sábado 20, de 6:00 a 10:00, siendo trasladados posteriormente al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en la Parroquia San Carlos. Se ruega no enviar ofrendas floral, si donaciones al Lalcec y Alpi. Casa de Duelo: Italia 252. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Avelino Raúl Cravero Sunchales Servicios Sociales Necrológicas Sunchales 02 de diciembre de 2025 Falleció el lunes 1 de diciembre en la localidad de Rosario, a la edad de 79 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), el martes 2, entre las 7:00 y las 14:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: J. V. González 174. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Osvaldo Duarte Sunchales Servicios Sociales Necrológicas Sunchales 20 de noviembre de 2025 Falleció el jueves 20 de noviembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 61 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 9:00 y las 16:30, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en la Parroquia San Carlos. Casa de Duelo: 19 de Octubre 356. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Carlos Antonio Garbagnoli Sunchales Servicios Sociales Necrológicas Sunchales 18 de noviembre de 2025 Falleció el martes 18 de noviembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 77 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 15:30 y las 7:30 del miércoles 19, siendo trasladados posteriormente al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en sala. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Dominga Virginia Charras Sunchales Servicios Sociales Necrológicas Sunchales 18 de noviembre de 2025 Falleció el martes 18 de noviembre en la localidad de Rafaela, a la edad de 88 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), entre las 15:30 y las 00:00, prosiguiendo el miércoles 19, de 6:00 a 9:30, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en la Parroquia San Carlos. Casa de Duelo: Alejandro Fleming 761, Rafaela. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.