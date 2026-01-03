Esteban Miguel González "Fachita"

Mario Pedro Garrini "Tute"
Falleció el viernes 19 de diciembre en la localidad de Rafaela, a la edad de 85 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 15:30 y las 00:00, prosiguiendo el sábado 20, de 6:00 a 10:00, siendo trasladados posteriormente al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en la Parroquia San Carlos. Se ruega no enviar ofrendas floral, si donaciones al Lalcec y Alpi. Casa de Duelo: Italia 252. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.