Falleció el joven motociclista que participó del accidente vial en Gral. Paz y Rafaela

Fotos: Móvil Quique

El grave accidente de tránsito ocurrido durante la mañana del 1° de enero en la ciudad de Sunchales sumó este viernes su desenlace más doloroso. Esteban Miguel González, el joven motociclista de 18 años que había sufrido lesiones de extrema gravedad, falleció en la tarde del viernes 2 de enero de 2026, luego de permanecer internado en estado crítico en Rafaela.

El siniestro se produjo en la intersección de General Paz y Rafaela y tuvo como protagonistas a un Fiat Cronos y una Honda Wave. Tras el impacto, el automóvil terminó semi volcado sobre la calzada, mientras que la motocicleta quedó tendida a pocos metros.

González, quien conducía la moto, había sufrido un traumatismo encéfalo craneano severo, con un cuadro neurológico crítico. Fue intubado en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Jaime Ferré de Rafaela, donde permaneció bajo sedación hasta su fallecimiento.

En el mismo hecho resultaron heridos C.R., de 20 años, acompañante de la motocicleta, quien sufrió una fractura expuesta de fémur, y M.J., de 25 años, acompañante del automóvil, con múltiples escoriaciones y dolor lumbar. Ambos fueron derivados para una mejor atención médica. Otro ocupante del auto, M.S., de 24 años, presentó lesiones leves.

El conductor del Fiat Cronos, J.A., de 24 años, habría sido sometido a un test de alcoholemia y habría arrojado un resultado positivo. Por disposición de la Fiscalía, quedó detenido, se realizaron peritajes sobre los vehículos y se ordenaron estudios toxicológicos.