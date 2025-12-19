Detienen a un falso abogado acusado de estafas millonarias

El imputado, identificado como Juan Z., simulaba ejercer la abogacía en Sunchales y la región para captar víctimas, a quienes habría estafado mediante maniobras fraudulentas sostenidas en el tiempo. Es miembro de la Comisión Directiva del Club Unión.

Policiales
Detencion abogado falso 1 18-12-25 bis

Un operativo desarrollado en la ciudad de Sunchales derivó en la detención de un hombre acusado de cometer estafas reiteradas y agravadas, haciéndose pasar por abogado. La intervención estuvo a cargo del Ministerio Público de la Acusación de Rafaela, bajo la conducción del fiscal Dr. Loyola.

Según se informó, la investigación permitió establecer que el imputado simulaba ejercer la abogacía para captar víctimas, a quienes habría estafado por montos millonarios mediante maniobras fraudulentas sostenidas en el tiempo. Como resultado del procedimiento, se secuestraron elementos considerados clave para la causa, entre ellos teléfonos celulares, una computadora, diversa documentación y un sello de abogado que resultó ser ilegítimo.

La pesquisa fue llevada adelante por el área de Delitos Complejos del MPA, con la coordinación del comisario supervisor Martín Gianni. El allanamiento se concretó con la cooperación operativa de la DUOF Rafaela de la Policía Federal Argentina, lo que permitió avanzar de manera efectiva en la recolección de pruebas y en la detención del sospechoso.

El acusado quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones para determinar el alcance total de las estafas y la cantidad de personas damnificadas.

