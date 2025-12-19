Clara García: “Después del año de la reforma constitucional, en 2026 vamos por las leyes para la Santa Fe del futuro”

Tras la última sesión del año, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados trazó un balance del año legislativo y afirmó: “En un momento de la política del país donde todo es crispación, la predisposición al diálogo y a la búsqueda de consenso es una marca de identidad de la política santafesina”.

PolíticaHoy Diputados socialistas de Santa Fe
Clara Garcia 2
Presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García

En este sentido, la titular de la Cámara baja santafesina puso de relieve la aprobación de “más de 60 leyes a lo largo del año, algunas ya con sanción definitiva del Senado. En 2024 hubo más mensajes del Ejecutivo, con mucho acento en la seguridad, la justicia, la cuestión productiva. Este año se reflejó más la iniciativa de los legisladores, con muchas leyes vinculadas a lo territorial”, describió. 

García también sostuvo que 2025 ha sido “un año intenso para la democracia santafesina” en virtud del proceso de reforma constitucional que transcurrió entre julio y septiembre. “Esta Legislatura ha sido escenario de audiencias públicas, del trabajo en comisiones, de sesiones plenarias de la Convención Constituyente. Fueron dos meses de trabajo intenso y ahora queda una gran tarea a la Cámara de Diputadas y Diputados y al Senado porque hay una veintena de leyes que le van a dar carnadura al nuevo esqueleto de la Constitución provincial, pensando en la Santa Fe del futuro”, anticipó. 

“Ya empezamos por votar el cambio de reglamento interno de esta casa porque el período legislativo ya no va a iniciar un tardío 1º de mayo sino dentro de poco, el 15 de febrero”, precisó la legisladora. 

“La entrada en vigencia del nuevo texto implica sancionar normas vinculadas a municipios, coparticipación, sistema electoral y partidos políticos, selección y enjuiciamiento de jueces, fiscales y defensores, nuevos derechos, por nombrar algunas, y esa será la tarea que con el diálogo y el compromiso de siempre comenzaremos a trazar en 2026”, anticipó

