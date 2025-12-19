Corte de energía programado para este domingo 21

Te puede interesar

Suben las temperaturas y se esperan tormentas fuertes desde el sábado El Eco de Sunchales General Ayer Tras varios días de cielo despejado y calor en ascenso, el ingreso de aire húmedo elevará la sensación térmica cercana a los 40°. En el fin de semana podrían registrarse lluvias y tormentas intensas.

Ya se cumplen más de dos meses que el servicio de tren de pasajeros no circula por Sunchales Jorge Tribouley General El miércoles En los primeros días de octubre, el concesionario de las vías NCA, informó que el servicio de trenes de larga distancia Buenos Aires - Tucumán fue suspendido de manera provisoria, ya que se detectaron fallas en las vías y se produjo un socavón en Santiago del Estero.

Así sigue el tiempo en Sunchales y la región El Eco de Sunchales General El martes Tras las lluvias, el cielo se despeja y vuelve el calor intenso. Desde el miércoles, las máximas superarán los 30º. El sábado podría haber inestabilidad.

Así podés hacer que el arrollado de pollo quede jugoso y perfecto para las fiestas El Eco de Sunchales General 08 de diciembre de 2025 Para que tu arrollado se luzca, hay ciertos aspectos que conviene tener en cuenta. Y si usás condimentos bien seleccionados, podés potenciar cada capa de sabor sin necesidad de sobrecargar la receta.

Solo 27 mm. de precipitaciones se registraron hasta la mañana de este lunes Jorge Tribouley General 08 de diciembre de 2025 La Estación Meteorológica de Sunchales informó que ese registro se produjo en el lapso comprendido entre el mediodía del domingo hasta las 10:00 de hoy. Se espera una jornada inestable y mejoras parciales para el martes.