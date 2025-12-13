Carlos Areco es el nuevo presidente del Club Atlético Unión

El fútbol en Argentina: Cultura, emociones y tradiciones
El fútbol trasciende la mera concepción de un deporte en la sociedad argentina. Constituye una forma de existencia, una identidad colectivamente entrelazada por innumerables almas.
El jueves 11 de diciembre se realizó el acto eleccionario de las nuevas autoridades de la Comisión Directiva para el período 2025-2026 de la entidad deportiva albiverde.DeportesHoy Club Atlético Unión
En la Asamblea General Ordinaria donde se aprobaron todos los puntos del Orden Del Día previstos para dicha Asamblea.
La nueva Comisión Directiva para el período 2025-2026 quedó conformada de la siguiente manera:
Presidente: CARLOS ARECO
Vicepresidente 1°: JUAN ZURVERA
Vicepresidente 2°: ENRIQUE PEDRANA
Vicepresidente 3°: SERGIO GAGGI
Secretario: ALEXIS BAMATTER
Prosecretaria: LILIANA GORGO
Tesorero: EZEQUIEL GIRAUDO
Protesorera: MARIA A. PERRET
Vocales Titulares: VANINA BENITEZ, JORGE SINGER, MAURO SAPETTO
Vocales Suplentes: LUCIANO PONCE, PABLO JACQUET, CLAUDIO MANZO
Revisor de Cuentas Titular: LORENA ROLDAN
Revisor de Cuentas Suplente: HERMES MUSSO
A lo largo de las cuatro jornadas de competencia desarrollada en Bolivia, la delegación nacional sumó un total de 61 medallas, las cuales se dividen entre 13 doradas, 21 plateadas y las 27 restantes, que fueron de bronce.
La deportista del Club A. Unión, junto a otras 3 nadadoras, representando a la Argentina, obtuvieron la presea plateada en la prueba de relevo 400 metros, estilo libre, mujeres 14 y 15 años.
La escudería francesa hizo oficial que el piloto argentino de 22 años formará dupla con Pierre Gasly en el próximo calendario de la máxima competencia del automovilismo internacional.
Nace una propuesta inédita para el ciclismo argentino. Un desafío rural autosuficiente que invita a recorrer 200 kilómetros de caminos de tierra sin asistencia externa, sin premios y sin más recompensa que la satisfacción personal de haber llegado.
La competencia deportiva se desarrollará el domingo 2 de noviembre y será en 2 categorías: 5K y 10K. El punto de encuentro será en Plaza Libertad, a partir de las 8:00.
Para que tu arrollado se luzca, hay ciertos aspectos que conviene tener en cuenta. Y si usás condimentos bien seleccionados, podés potenciar cada capa de sabor sin necesidad de sobrecargar la receta.
Autonomía pedagógica para elegir planes de estudios, examen al finalizar la secundaria, cambios en el ingreso a las universidades y en su financiamiento, régimen de regularidad.
El BNA emitió un comunicado en el que explica las razones de su postura ante los incrementos municipales del Derecho de Registro e Inspección y ratifica su compromiso de continuidad en todo el país.
Fue en la Asamblea Universitaria donde también se eligió a Liliana Dillon como vicerrectora. Por primera vez en sus 106 años, la UNL contará con dos mujeres liderando la vida institucional.