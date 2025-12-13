Carlos Areco es el nuevo presidente del Club Atlético Unión

El jueves 11 de diciembre se realizó el acto eleccionario de las nuevas autoridades de la Comisión Directiva para el período 2025-2026 de la entidad deportiva albiverde.

Club Union - Comision Directiva 25-26

En la Asamblea General Ordinaria donde se aprobaron todos los puntos del Orden Del Día previstos para dicha Asamblea.  
La nueva Comisión Directiva para el período 2025-2026 quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: CARLOS ARECO
Vicepresidente 1°: JUAN ZURVERA
Vicepresidente 2°: ENRIQUE PEDRANA
Vicepresidente 3°: SERGIO GAGGI
Secretario: ALEXIS BAMATTER
Prosecretaria: LILIANA GORGO
Tesorero: EZEQUIEL GIRAUDO
Protesorera: MARIA A. PERRET
Vocales Titulares: VANINA BENITEZ, JORGE SINGER, MAURO SAPETTO
Vocales Suplentes: LUCIANO PONCE, PABLO JACQUET, CLAUDIO MANZO
Revisor de Cuentas Titular: LORENA ROLDAN
Revisor de Cuentas Suplente: HERMES MUSSO

