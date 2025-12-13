Carlos Areco es el nuevo presidente del Club Atlético Unión

En la Asamblea General Ordinaria donde se aprobaron todos los puntos del Orden Del Día previstos para dicha Asamblea.

La nueva Comisión Directiva para el período 2025-2026 quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: CARLOS ARECO

Vicepresidente 1°: JUAN ZURVERA

Vicepresidente 2°: ENRIQUE PEDRANA

Vicepresidente 3°: SERGIO GAGGI

Secretario: ALEXIS BAMATTER

Prosecretaria: LILIANA GORGO

Tesorero: EZEQUIEL GIRAUDO

Protesorera: MARIA A. PERRET

Vocales Titulares: VANINA BENITEZ, JORGE SINGER, MAURO SAPETTO

Vocales Suplentes: LUCIANO PONCE, PABLO JACQUET, CLAUDIO MANZO

Revisor de Cuentas Titular: LORENA ROLDAN

Revisor de Cuentas Suplente: HERMES MUSSO