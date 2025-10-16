Cuenta regresiva para el SUNCHALES RUN 2025

Charla: "Deporte, salud mental y adicciones"
Matías Dalla Fontana, sicólogo y Fundador de Proyecto Solidario disertará el jueves 11 de septiembre, a las 19:30, en Casa Club de Unión. Propuesta gratuita y con inscripçión previa.
La competencia deportiva se desarrollará el domingo 2 de noviembre y será en 2 categorías: 5K y 10K. El punto de encuentro será en Plaza Libertad, a partir de las 8:00.DeportesHoy Sunchales Run
El domingo 2 de noviembre, nuestra ciudad será escenario de una de las competencias deportivas más esperadas del año: el Sunchales Run 2025. La cita será en la Plaza Libertad, desde las 8:00 y reunirá a corredores de toda la región en una jornada cargada de energía, deporte y espíritu comunitario.
El evento contará con dos distancias competitivas, de 5K y 10K, ideales tanto para quienes buscan superarse como para los que disfrutan del running como experiencia compartida. Además, habrá premios, sorpresas y una organización cuidada en cada detalle, garantizando una mañana inolvidable para participantes y espectadores.
Las inscripciones ya están abiertas y pueden hacerlo a través de este link.
La institución aurinegra oficializó la única lista de autoridades que se presentó para el período 2025 – 2027 y que asumirá sus funciones en la asamblea general ordinaria programada para el próximo 7 de agosto. El actual Secretario General reemplazará a Luciana Paredes.
El equipo argentino femenino definió su lista para el Mundial que se jugará del 7 al 17 de agosto en Indonesia. La deportista surgida de las divisiones formativas del Club Unión tendrá un rol protagónico en la formación albiceleste.
La nadadora albiverde que se ha destacado en estilo mariposa en las distintas competencias deportivas que participó, conformará la delegación albiceleste en la categoría 14 años que asistirá a Trofeo Chico Piscina, Mococa, Brasil, que se desarrollará del 13 al 16 de octubre.
El viernes pasado, la nadadora albiverde obtuvo una presea dorada en la prueba final de 50 metros, estilo mariposa. Este sábado, volvió a subirse al podio, al culminar segunda en la prueba final de 100 metros, estilo mariposa, con un registro de 1'09''33.
La nadadora albiverde se encuentra compitiendo en el Campeonato Nacional de Cadetes 1 y 2 en el Parque Olímpico de Buenos Aires. Este viernes 6, la deportista de 14 años terminó en lo más alto del podio al registrar 30'37'' en la prueba final de 50 metros, estilo mariposa.
Tiene 57 años y cometió los ilícitos en un inmueble donde residía. La sentencia fue resuelta en el marco de un juicio oral que finalizó este martes en los tribunales de Rafaela. La pena también se le impuso por haber filmado el ilícito.
El CMMC proyecta una primavera y verano "algo templados" en Santa Fe, con un leve déficit de precipitaciones y predominio de días soleados. Alerta por la tendencia a bajos niveles del Río Paraná.
Es por un plazo de 15 años a contar desde el primero de septiembre del 2025. Hay una cláusula especial de rescisión y nuevo contrato de concesión en caso de concretarse la provisión de agua potable a través del Acueducto Desvío Arijón
Hasta el 19 de octubre, habrá una serie de beneficios especiales para quienes realicen sus compras con tarjetas de crédito de la entidad y lo combinen con MODO.
La exposición se realizará este 16 de octubre, de 8:30 a 16:00, en la Casa de la Cultura. Será un espacio ideal para descubrir las distintas opciones académicas y de formación que ofrecen universidades, institutos y entidades educativas.