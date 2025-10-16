Cuenta regresiva para el SUNCHALES RUN 2025

El domingo 2 de noviembre, nuestra ciudad será escenario de una de las competencias deportivas más esperadas del año: el Sunchales Run 2025. La cita será en la Plaza Libertad, desde las 8:00 y reunirá a corredores de toda la región en una jornada cargada de energía, deporte y espíritu comunitario.

El evento contará con dos distancias competitivas, de 5K y 10K, ideales tanto para quienes buscan superarse como para los que disfrutan del running como experiencia compartida. Además, habrá premios, sorpresas y una organización cuidada en cada detalle, garantizando una mañana inolvidable para participantes y espectadores.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden hacerlo a través de este link.