“Sunchales 200 Non Stop”: El espíritu de la aventura llega a los caminos rurales de Santa Fe

Cuenta regresiva para el SUNCHALES RUN 2025
La competencia deportiva se desarrollará el domingo 2 de noviembre y será en 2 categorías: 5K y 10K. El punto de encuentro será en Plaza Libertad, a partir de las 8:00.
Nace una propuesta inédita para el ciclismo argentino. Un desafío rural autosuficiente que invita a recorrer 200 kilómetros de caminos de tierra sin asistencia externa, sin premios y sin más recompensa que la satisfacción personal de haber llegado.DeportesHace 2 horas Ronchi Bikes
Inspirado en las grandes pruebas de ultradistancia que recorren Europa y América del Norte - como la Transcontinental Race o la Badlands -, el “Sunchales 200 Non Stop” trae al país una modalidad en pleno crecimiento: el ciclismo de resistencia y autosuficiencia, donde cada participante gestiona su ritmo, su descanso, su alimentación y sus reparaciones.
“La idea es volver al origen del ciclismo: rodar por pasión, sin presión, sin cronómetro y con una conexión real con el entorno. Queremos recuperar esa esencia aventurera y libre que hizo grande a este deporte”, explican desde la organización.
El recorrido, de aproximadamente 200 kilómetros, transcurre mayormente por caminos rurales del centro-oeste santafesino, combinando paisajes agrícolas, senderos de tierra y tramos de ripio. Los participantes deberán completar el circuito en un solo intento, validando su recorrido mediante una aplicación de seguimiento o plataforma GPS.
A diferencia de una competencia tradicional, el “Sunchales 200 Non Stop” no entrega trofeos ni clasificaciones: el verdadero objetivo es la autosuperación y el respeto por el territorio. El espíritu del evento se apoya en tres pilares fundamentales:
* Autosuficiencia: cada ciclista es responsable de su seguridad, abastecimiento y ritmo.
* Respeto: por el entorno natural, por los caminos y por los demás participantes.
* Camaradería: aunque el desafío sea individual, el espíritu es colectivo.
“Queremos que cada participante viva una experiencia de introspección, donde el límite lo ponga él mismo. No se trata de vencer a otros, sino de conquistar el propio miedo al abandono”, afirman los organizadores.
La actividad, impulsada desde Ronchi Bikes, cuenta con el acompañamiento del proyecto “7 Diamantes” (Con sede en España), que promueve el cicloturismo y las experiencias de resistencia.
El “Sunchales 200 Non Stop” busca también posicionar a Santa Fe en el mapa nacional del ciclismo de aventura, promoviendo el turismo deportivo y el contacto con los paisajes rurales.
Los organizadores anticipan que esta primera edición oficial servirá como punto de partida para desarrollar una serie de eventos endurance en la región, con la intención de consolidar a Sunchales como epicentro del cicloturismo autosuficiente argentino.
📅 Fecha del evento: 20/12/2025
📍 Lugar de salida: Ronchi Bikes, Sunchales (Santa Fe)
📧 Contacto: Juan C. Ronchi (+54 9 3408 67-5191) – Elvio Saravia (+34 667337913)
🌐 Más información: www.sunchales200nonstop.com
Matías Dalla Fontana, sicólogo y Fundador de Proyecto Solidario disertará el jueves 11 de septiembre, a las 19:30, en Casa Club de Unión. Propuesta gratuita y con inscripçión previa.
La institución aurinegra oficializó la única lista de autoridades que se presentó para el período 2025 – 2027 y que asumirá sus funciones en la asamblea general ordinaria programada para el próximo 7 de agosto. El actual Secretario General reemplazará a Luciana Paredes.
El equipo argentino femenino definió su lista para el Mundial que se jugará del 7 al 17 de agosto en Indonesia. La deportista surgida de las divisiones formativas del Club Unión tendrá un rol protagónico en la formación albiceleste.
La nadadora albiverde que se ha destacado en estilo mariposa en las distintas competencias deportivas que participó, conformará la delegación albiceleste en la categoría 14 años que asistirá a Trofeo Chico Piscina, Mococa, Brasil, que se desarrollará del 13 al 16 de octubre.
El viernes pasado, la nadadora albiverde obtuvo una presea dorada en la prueba final de 50 metros, estilo mariposa. Este sábado, volvió a subirse al podio, al culminar segunda en la prueba final de 100 metros, estilo mariposa, con un registro de 1'09''33.
Las cifras oficiales de la estafa siguen estremeciendo: más de 560 damnificados, un daño económico superior a 235 millones de pesos, 8 millones de dólares y 11 mil euros.
El Grupo SanCor Salud celebró su Asamblea General Ordinaria Anual. Durante el encuentro, se formalizó la renovación de cargos y se designó a los nuevos integrantes de la Comisión Directiva que se encargará de la conducción institucional durante el período 2025/2026.
El juez del concurso, Guillermo Vales invitó a los acreedores de la cooperativa que estén interesados en su reactivación, a que presenten en el Juzgado, proyectos de explotación y gestión empresarial viables.
El equipo dirigido por el entrenador Roberto Cabral ya ganaba 4 a 0 en la primera media hora de juego. Unión pudo descontar en el tiempo restante. Finalmente, el equipo oriundo de Colonia Aldao se impuso 5 a 3 y es el único que ganó los dos partidos en la Zona 7 de la Región Litoral Sur.
En el petitorio menciona que la provincia de Santa Fe ha implementado un crédito fiscal sobre el Impuesto Inmobiliario para el sector de hotelería, cabañas y corredores turísticos. Y piden que el Municipio sea consecuente con el Derecho de Registro e Inspección para el periodo fiscal 2026.