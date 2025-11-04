“Sunchales 200 Non Stop”: El espíritu de la aventura llega a los caminos rurales de Santa Fe

Nace una propuesta inédita para el ciclismo argentino. Un desafío rural autosuficiente que invita a recorrer 200 kilómetros de caminos de tierra sin asistencia externa, sin premios y sin más recompensa que la satisfacción personal de haber llegado.

Deportes
Sunchales 200 Non Stop 2

Inspirado en las grandes pruebas de ultradistancia que recorren Europa y América del Norte - como la Transcontinental Race o la Badlands -, el “Sunchales 200 Non Stop” trae al país una modalidad en pleno crecimiento: el ciclismo de resistencia y autosuficiencia, donde cada participante gestiona su ritmo, su descanso, su alimentación y sus reparaciones.

“La idea es volver al origen del ciclismo: rodar por pasión, sin presión, sin cronómetro y con una conexión real con el entorno. Queremos recuperar esa esencia aventurera y libre que hizo grande a este deporte”, explican desde la organización.

El recorrido, de aproximadamente 200 kilómetros, transcurre mayormente por caminos rurales del centro-oeste santafesino, combinando paisajes agrícolas, senderos de tierra y tramos de ripio. Los participantes deberán completar el circuito en un solo intento, validando su recorrido mediante una aplicación de seguimiento o plataforma GPS.

A diferencia de una competencia tradicional, el “Sunchales 200 Non Stop” no entrega trofeos ni clasificaciones: el verdadero objetivo es la autosuperación y el respeto por el territorio. El espíritu del evento se apoya en tres pilares fundamentales:

* Autosuficiencia: cada ciclista es responsable de su seguridad, abastecimiento y ritmo.

* Respeto: por el entorno natural, por los caminos y por los demás participantes.

* Camaradería: aunque el desafío sea individual, el espíritu es colectivo.

Sunchales 200 Non Stop 1

“Queremos que cada participante viva una experiencia de introspección, donde el límite lo ponga él mismo. No se trata de vencer a otros, sino de conquistar el propio miedo al abandono”, afirman los organizadores.

La actividad, impulsada desde Ronchi Bikes, cuenta con el acompañamiento del proyecto “7 Diamantes” (Con sede en España), que promueve el cicloturismo y las experiencias de resistencia.

El “Sunchales 200 Non Stop” busca también posicionar a Santa Fe en el mapa nacional del ciclismo de aventura, promoviendo el turismo deportivo y el contacto con los paisajes rurales.

Los organizadores anticipan que esta primera edición oficial servirá como punto de partida para desarrollar una serie de eventos endurance en la región, con la intención de consolidar a Sunchales como epicentro del cicloturismo autosuficiente argentino.

📅 Fecha del evento: 20/12/2025

📍 Lugar de salida: Ronchi Bikes, Sunchales (Santa Fe)

📧 Contacto: Juan C. Ronchi (+54 9 3408 67-5191) – Elvio Saravia (+34 667337913)

🌐 Más información: www.sunchales200nonstop.com

