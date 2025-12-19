Departamento Las Colonias: Colapsó un puente bailey en la ruta 69S y volcó un camión

El hecho ocurrió en la Ruta Provincial 69S, entre La Pelada e Ituzaingó. La estructura metálica de carácter provisorio, había sido instalado hace más de 20 años y cruza el arroyo Cululú. El chofer resultó ileso.

Policiales
puente bailey-las-colonias 2

Colapsó un puente en la Ruta Provincial Nº 69S, en el departamento Las Colonias, y como consecuencia volcó un camión que circulaba por la zona. El accidente ocurrió en el tramo que une las localidades de La Pelada e Ituzaingó, 80 kilómetros al norte de la ciudad de Esperanza.
 
El puente afectado es un puente Bailey, una estructura metálica de carácter provisorio, que había sido instalado hace más de 20 años sobre un antiguo puente de madera —presuntamente de quebracho— que cruza el arroyo Cululú. Con el paso del tiempo, la estructura de emergencia quedó de forma permanente en el lugar.

Según se informó, al momento del colapso un camión atravesaba el puente y terminó volcando producto del derrumbe. A pesar de la violencia del episodio, el conductor no sufrió lesiones y se encuentra en buen estado de salud, de acuerdo a las primeras precisiones.

puente bailey-las-colonias

