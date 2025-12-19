Imponen el nombre "Compromiso Comunitario" al aula construida recientemente en la Escuela N° 1213

El pasado miércoles se desarrolló el acto de cierre del ciclo lectivo 2025 de la Escuela N° 1213 “Comunidad Organizada”, en cuyo marco tuvo lugar la ceremonia de nombramiento de tres aulas. Una de ellas construida recientemente a partir de un trabajo articulado entre el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Sunchales.

El acto contó con la presencia de la Secretaria de Gobierno, Andrea Ochat, y del Secretario de Desarrollo Humano y Promoción de Derechos, Daniel Bernini, quienes acompañaron a directivos, docentes, estudiantes y familias en la jornada.

La obra se enmarca en el Programa Provincial “1000 Aulas”, una política pública destinada a fortalecer la infraestructura escolar en toda la provincia. En la ciudad de Sunchales, el programa contempló la construcción y el equipamiento completo de un módulo áulico en la Escuela N° 1212 “Pioneros de Rochdale” y otro en la Escuela N° 1213 “Comunidad Organizada”.

Cada aula cuenta con mobiliario completo y tiene como objetivo dar respuesta a la necesidad de nuevos espacios educativos, mejorando las condiciones de enseñanza y aprendizaje. La inversión estimada para la construcción de cada módulo es de aproximadamente 48 millones de pesos, y se ejecuta a través de convenios firmados entre la Municipalidad de Sunchales y el Gobierno provincial.

El Programa “1000 Aulas” tiene como meta la construcción de mil nuevas aulas y la mejora de las existentes en toda la provincia de Santa Fe, reafirmando el compromiso con la educación pública y de calidad.