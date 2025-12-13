Fue en la Asamblea Universitaria donde también se eligió a Liliana Dillon como vicerrectora. Por primera vez en sus 106 años, la UNL contará con dos mujeres liderando la vida institucional.
María Laura López reemplazará a Delia Colussi en la Regional de Educación Nº 3
La medida quedó oficializada mediante un decreto firmado por el ministro de Educación, José Goity, y el gobernador Maximiliano Pullaro. La decisión se da en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión saliente.EducaciónHoy El Eco de Sunchales
El Gobierno provincial resolvió un cambio en la conducción de la Regional de Educación Nº 3 y designó a María Laura López como nueva delegada, en reemplazo de Delia Colussi, quien dejará formalmente el cargo el 31 de diciembre de 2025. La medida quedó oficializada mediante un decreto firmado por el ministro de Educación, José Goity, y el gobernador Maximiliano Pullaro. La decisión se da en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión saliente, que derivaron incluso en un pedido de remoción por parte del Concejo Municipal de Rafaela, ante la falta de respuestas a distintas problemáticas del sector educativo.
Como antecedente inmediato, López se desempeña como secretaria de Cultura y Educación de la ciudad de Esperanza, cargo que ocupa desde junio de 2024. Además, entre septiembre de 2022 y junio de 2025, desarrolló tareas como profesora del taller de yoga para niños en el Jardín Infantil Pirulero de la misma ciudad, entre otras funciones vinculadas al ámbito educativo.
En cuanto a su formación, se graduó como profesora de Educación Física en el Instituto General José de San Martín en el año 2010. Posteriormente obtuvo los títulos de instructora de Hatha Yoga y profesora de Yoga Integral en 2013; profesora de Vinyasa Yoga en 2019; instructora en entrenamiento funcional en 2012; y, finalmente, instructora en gimnasia para la tercera edad en 2013.
Si bien esta designación es provincial, se encuentra más que clara la injerencia del intendente radical de Esperanza Rodrigo Müller, que vuelve a poner alguien de su "rinón" político en la Regional de Educación. Ya lo había hecho con Delia Colussi, quien previo a llegar a su cargo en la Regional, había sido candidata a concejal en la lista de Müller.
Fue en la Asamblea Universitaria donde también se eligió a Liliana Dillon como vicerrectora. Por primera vez en sus 106 años, la UNL contará con dos mujeres liderando la vida institucional.