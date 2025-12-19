El Club Unión aclara que las acusaciones al Vicepresidente 1º no tienen vinculación con la institución deportiva

Mediante un comunicado, la entidad albiverde afirma que desconoce por completo los hechos por el cual fue detenido un miembro de la Comisión Directiva en el marco de una causa judicial por presuntas estafas. También informa que el cargo de Vicepresidente 1º será ocupado de manera provisoria por un vocal mientras dure el proceso judicial.

club union bis

Comunicado Club Union 2

Detencion abogado falso 1 18-12-25 bis

Detienen a un falso abogado acusado de estafas millonarias

El Eco de Sunchales
PolicialesHoy

El imputado, identificado como Juan Z., simulaba ejercer la abogacía en Sunchales y la región para captar víctimas, a quienes habría estafado mediante maniobras fraudulentas sostenidas en el tiempo. Es miembro de la Comisión Directiva del Club Unión.

EPE

Corte de energía programado para este domingo 21

EPE
GeneralHoy

La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe informa que se interrumpirá el abastecimiento de energía eléctrica, este domingo 21 de diciembre, entre las 5:00 y las 11:00, en el sector comprendido por las calles: Norte: Juan B. Justo; Sur: Islas Malvinas; Este: Illia y Oeste: Vías Ferrocarril . Motivo: Mantenimiento en línea aérea de media tensión.

Lazo

Mario Pedro Garrini "Tute"

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesHace 1 hora

Falleció el viernes 19 de diciembre en la localidad de Rafaela, a la edad de 85 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 15:30 y las 00:00, prosiguiendo el sábado 20, de 6:00 a 10:00, siendo trasladados posteriormente al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en la Parroquia San Carlos. Se ruega no enviar ofrendas floral, si donaciones al Lalcec y Alpi. Casa de Duelo: Italia 252. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

ARCA

Arca garantizó la seguridad de los datos personales

NA
PaísHace instantes

“Ante las versiones que circulan sobre una supuesta filtración de datos de ciudadanos argentinos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero desmiente cualquier incidente que comprometa la seguridad de la información administrada por el organismo”, señalaron.

