El Club Unión aclara que las acusaciones al Vicepresidente 1º no tienen vinculación con la institución deportiva

Carlos Areco es el nuevo presidente del Club Atlético Unión
El jueves 11 de diciembre se realizó el acto eleccionario de las nuevas autoridades de la Comisión Directiva para el período 2025-2026 de la entidad deportiva albiverde.
Mediante un comunicado, la entidad albiverde afirma que desconoce por completo los hechos por el cual fue detenido un miembro de la Comisión Directiva en el marco de una causa judicial por presuntas estafas. También informa que el cargo de Vicepresidente 1º será ocupado de manera provisoria por un vocal mientras dure el proceso judicial.DeportesHoy Club A. Unión
El fútbol trasciende la mera concepción de un deporte en la sociedad argentina. Constituye una forma de existencia, una identidad colectivamente entrelazada por innumerables almas.
A lo largo de las cuatro jornadas de competencia desarrollada en Bolivia, la delegación nacional sumó un total de 61 medallas, las cuales se dividen entre 13 doradas, 21 plateadas y las 27 restantes, que fueron de bronce.
La deportista del Club A. Unión, junto a otras 3 nadadoras, representando a la Argentina, obtuvieron la presea plateada en la prueba de relevo 400 metros, estilo libre, mujeres 14 y 15 años.
La escudería francesa hizo oficial que el piloto argentino de 22 años formará dupla con Pierre Gasly en el próximo calendario de la máxima competencia del automovilismo internacional.
Nace una propuesta inédita para el ciclismo argentino. Un desafío rural autosuficiente que invita a recorrer 200 kilómetros de caminos de tierra sin asistencia externa, sin premios y sin más recompensa que la satisfacción personal de haber llegado.
Según estableció la investigación de la Justicia federal, la evasión alcanza una suma aproximada de 1.600 millones de pesos. Los delitos investigados se cometieron entre febrero de 2020 y enero de 2024.
El imputado, identificado como Juan Z., simulaba ejercer la abogacía en Sunchales y la región para captar víctimas, a quienes habría estafado mediante maniobras fraudulentas sostenidas en el tiempo. Es miembro de la Comisión Directiva del Club Unión.
La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe informa que se interrumpirá el abastecimiento de energía eléctrica, este domingo 21 de diciembre, entre las 5:00 y las 11:00, en el sector comprendido por las calles: Norte: Juan B. Justo; Sur: Islas Malvinas; Este: Illia y Oeste: Vías Ferrocarril . Motivo: Mantenimiento en línea aérea de media tensión.
Falleció el viernes 19 de diciembre en la localidad de Rafaela, a la edad de 85 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 15:30 y las 00:00, prosiguiendo el sábado 20, de 6:00 a 10:00, siendo trasladados posteriormente al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en la Parroquia San Carlos. Se ruega no enviar ofrendas floral, si donaciones al Lalcec y Alpi. Casa de Duelo: Italia 252. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
“Ante las versiones que circulan sobre una supuesta filtración de datos de ciudadanos argentinos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero desmiente cualquier incidente que comprometa la seguridad de la información administrada por el organismo”, señalaron.