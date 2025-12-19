El Club Unión aclara que las acusaciones al Vicepresidente 1º no tienen vinculación con la institución deportiva

Lo más visto

Procesaron a expresidentes de la cooperativa láctea SanCor por apropiarse de aportes patronales El Eco de Sunchales Judiciales Ayer Según estableció la investigación de la Justicia federal, la evasión alcanza una suma aproximada de 1.600 millones de pesos. Los delitos investigados se cometieron entre febrero de 2020 y enero de 2024.

Detienen a un falso abogado acusado de estafas millonarias El Eco de Sunchales Policiales Hoy El imputado, identificado como Juan Z., simulaba ejercer la abogacía en Sunchales y la región para captar víctimas, a quienes habría estafado mediante maniobras fraudulentas sostenidas en el tiempo. Es miembro de la Comisión Directiva del Club Unión.

Corte de energía programado para este domingo 21 EPE General Hoy La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe informa que se interrumpirá el abastecimiento de energía eléctrica, este domingo 21 de diciembre, entre las 5:00 y las 11:00, en el sector comprendido por las calles: Norte: Juan B. Justo; Sur: Islas Malvinas; Este: Illia y Oeste: Vías Ferrocarril . Motivo: Mantenimiento en línea aérea de media tensión.

Mario Pedro Garrini "Tute" Sunchales Servicios Sociales Necrológicas Sunchales Hace 1 hora Falleció el viernes 19 de diciembre en la localidad de Rafaela, a la edad de 85 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 15:30 y las 00:00, prosiguiendo el sábado 20, de 6:00 a 10:00, siendo trasladados posteriormente al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en la Parroquia San Carlos. Se ruega no enviar ofrendas floral, si donaciones al Lalcec y Alpi. Casa de Duelo: Italia 252. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.