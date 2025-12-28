Cuándo es el feriado de Carnaval, el primer fin de semana largo del 2026

Altas temperaturas: Las claves para prevenir el golpe de calor
Frente a días de calor intenso, es fundamental incorporar hábitos de cuidado que ayuden a prevenir el golpe de calor, en particular, a bebés, niños y personas mayores.
El próximo fin de semana XXL está programado para el mes de febrero. Cuáles son el resto de los feriados en el año.GeneralEl domingo El Eco de Sunchales
Terminada la Navidad, ya muchos se preguntan cuándo será el próximo fin de semana largo. Aunque muy cerca se ubica el feriado de Año Nuevo el 1 de enero, la jornada cae un jueves, por lo que será un solo día de descanso.
El primer fin de semana largo para 2026 será el de Carnaval, recién en el mes de febrero. En esta oportunidad será un descanso extra bastante largo, ya que se habrá dos días feriados consecutivos que se suman a un fin de semana.
El fin de semana largo de Carnaval está programado para el lunes 16 y el martes 17 de febrero para este 2026.
Entonces, habrá un descanso XXL de cuatro días, si se combina con el sábado 14 y domingo 15. Además de la fiesta y los disfraces, el fin de semana largo de Carnaval es ideal para planear una escapada dentro del país.
Además del fin de semana largo por los feriados de Carnval, el resto de los días de descanso confirmados en el calendario se enlazan con las siguientes fechas inamovibles:
Por otra parte, el decreto 614/2025 habilita al gobierno a fijar un feriado en el lunes inmediato posterior o el último viernes previo de una fecha trasladable si es sábado o domingo, aunque en 2026 no hay días que coincidan con esta definición. No obstante, en las próximas semanas pueden sumarse otro fin de semana largo a la agenda si se modifica la correspondencia del feriado del miércoles 17 de junio de 2026 por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.
Los días no laborables son jornadas de descanso en la administración pública nacional, las escuelas, bancos, empresas de seguros y actividades afines. A diferencia de los feriados nacionales, cada empleador puede decidir si se trabaja o no. De hacerlo, los trabajadores no recibirán un pago doble por la tarea ni tendrán francos compensatorios u otros beneficios contemplados por leyes o convenios colectivos.
Frente a días de calor intenso, es fundamental incorporar hábitos de cuidado que ayuden a prevenir el golpe de calor, en particular, a bebés, niños y personas mayores.
El uso correcto previene quemaduras, envejecimiento de la piel y cáncer. De todas formas, según los expertos, los protectores no son “un chaleco antibalas”. Los mitos del callo solar y el bloqueo de la producción de vitamina D.
El calor extremo seguirá en Sunchales y la región durante los próximos días. Aunque se esperan algunas tormentas aisladas, no habrá alivio térmico y persistirán las altas sensaciones térmicas.
A través de un servicio asistencial e informativo que brinda la Provincia, se puede consultar desde cualquier localidad santafesina a través de telesalud. Brinda asesoramiento sobre los cuidados previos a un viaje, durante la estadía y al regreso.
Con las altas temperaturas del verano, estas mascotas son especialmente vulnerables al calor porque tienen pocas glándulas sudoríparas y no pueden regular su temperatura como los humanos.
La resolución oficial del gobierno nacional establece distintas ventanas en el calendario para promover el turismo en Argentina.
El Senado sancionó el proyecto “Principio de Inocencia Fiscal” que busca “blindar” legalmente a las personas que usen los “dólares bajo el colchón”. Se implementa un régimen simplificado de Impuesto a las Ganancias, eliminando la necesidad de justificar consumos personales, lo que podría incentivar el uso de dinero no declarado.
La aeroestación podrá recibir a aviones de mayor porte y se pone en marcha una nueva estructura para arribos y embarques internacionales. A partir del próximo martes, el aeropuerto contará con 50 servicios semanales que permitirán viajar de manera directa a siete ciudades del exterior.
Hasta el 28 de febrero los clientes de Banco Macro pueden disfrutar de múltiples beneficios con sus tarjetas de crédito Macro en paradores, gastronomía, movilidad, espectáculos, y hoteles de todo el país.
Frente a días de calor intenso, es fundamental incorporar hábitos de cuidado que ayuden a prevenir el golpe de calor, en particular, a bebés, niños y personas mayores.
El Juez Marcelo Gelcich tomó esta decisión por tres motivos: reticencia informativa; crisis laboral y previsional; y falta de acreditación de pagos de créditos prontopagables. La cooperativa no pierde el control y dirección pero sus administradores ya no pueden decidir solos. La contadora Lucila Inés Prono se haría cargo de ese puesto por 60 días prorrogables.