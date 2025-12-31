Año Nuevo en Sunchales: Sensación térmica de hasta 40 grados para despedir el 2025

Según el parte del Servicio Meteorológico Nacional, para este miércoles 31 se espera otra jornada agobiante. Se podrá armar la mesa afuera porque el cielo estará despejado hacia la noche.

GeneralAyer El Eco de Sunchales
Brindis año nuevo

La última jornada del año 2025  en Santa Fe será agobiante. Se espera una mínima cercana a los 24°C y una máxima de alrededor de 37°C, con sensación térmica que podría superar los 40°C debido a la elevada humedad.
 
Si bien algunos modelos indican la posibilidad de tormentas muy aisladas y breves durante la tarde, el panorama general es favorable: cielo mayormente despejado hacia la noche. Para el horario del brindis, la temperatura rondaría los 30°C, con una térmica cercana a 33°C, ideal —aunque caluroso— para celebrar al aire libre.

Clima 31-12-25

Jueves 1 de enero

El primer día del año mantendrá el calor intenso. Durante la mañana y el mediodía se prevén buenas condiciones de tiempo, con una máxima de 37 a 38°C y sensación térmica de hasta 43°C. Hacia la tarde y la tardecita aumentan las chances de lluvias y tormentas aisladas, asociadas al ingreso de una masa de aire más fresco desde el sudeste, que podría generar inestabilidad.

Cómo sigue el tiempo en Santa Fe

El viernes todavía podría presentar lluvias o tormentas aisladas, pero comenzará un descenso de la temperatura, con una máxima cercana a los 33°C.

Durante el fin de semana llegaría el alivio: buen tiempo, mínimas de 17 a 18°C y máximas de 31 a 32°C, luego de varios días de calor extremo.

Te puede interesar
Disfrutando la pileta 2

Se viene una semana de temperaturas extremas

El Eco de Sunchales
GeneralEl domingo

El calor extremo seguirá en Sunchales y la región durante los próximos días. Aunque se esperan algunas tormentas aisladas, no habrá alivio térmico y persistirán las altas sensaciones térmicas.

Lo más visto
La Navidad se adelantó en Ivolution Luis Scola se suma a Ivolution

Luis Scola desembarca como Socio Inversor y Embajador Global en Ivolution

Ivolution
EconomíaAyer

La empresa argentina de tecnología para el deporte con sede en Sunchales suma al Capitán de la Generación Dorada para enfrentar su plan de expansión global, ofreciendo herramientas innovadoras a profesionales del deporte, la salud y la rehabilitación, especialmente para quienes trabajan en el ámbito de alto rendimiento y el desarrollo de atletas.

Boletín de noticias