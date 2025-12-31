Año Nuevo en Sunchales: Sensación térmica de hasta 40 grados para despedir el 2025

La última jornada del año 2025 en Santa Fe será agobiante. Se espera una mínima cercana a los 24°C y una máxima de alrededor de 37°C, con sensación térmica que podría superar los 40°C debido a la elevada humedad.



Si bien algunos modelos indican la posibilidad de tormentas muy aisladas y breves durante la tarde, el panorama general es favorable: cielo mayormente despejado hacia la noche. Para el horario del brindis, la temperatura rondaría los 30°C, con una térmica cercana a 33°C, ideal —aunque caluroso— para celebrar al aire libre.

Jueves 1 de enero

El primer día del año mantendrá el calor intenso. Durante la mañana y el mediodía se prevén buenas condiciones de tiempo, con una máxima de 37 a 38°C y sensación térmica de hasta 43°C. Hacia la tarde y la tardecita aumentan las chances de lluvias y tormentas aisladas, asociadas al ingreso de una masa de aire más fresco desde el sudeste, que podría generar inestabilidad.

Cómo sigue el tiempo en Santa Fe

El viernes todavía podría presentar lluvias o tormentas aisladas, pero comenzará un descenso de la temperatura, con una máxima cercana a los 33°C.

Durante el fin de semana llegaría el alivio: buen tiempo, mínimas de 17 a 18°C y máximas de 31 a 32°C, luego de varios días de calor extremo.