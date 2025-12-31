Año Nuevo en Sunchales: Sensación térmica de hasta 40 grados para despedir el 2025

Altas temperaturas: Las claves para prevenir el golpe de calor
Frente a días de calor intenso, es fundamental incorporar hábitos de cuidado que ayuden a prevenir el golpe de calor, en particular, a bebés, niños y personas mayores.
Según el parte del Servicio Meteorológico Nacional, para este miércoles 31 se espera otra jornada agobiante. Se podrá armar la mesa afuera porque el cielo estará despejado hacia la noche.GeneralAyer El Eco de Sunchales
La última jornada del año 2025 en Santa Fe será agobiante. Se espera una mínima cercana a los 24°C y una máxima de alrededor de 37°C, con sensación térmica que podría superar los 40°C debido a la elevada humedad.
Si bien algunos modelos indican la posibilidad de tormentas muy aisladas y breves durante la tarde, el panorama general es favorable: cielo mayormente despejado hacia la noche. Para el horario del brindis, la temperatura rondaría los 30°C, con una térmica cercana a 33°C, ideal —aunque caluroso— para celebrar al aire libre.
El primer día del año mantendrá el calor intenso. Durante la mañana y el mediodía se prevén buenas condiciones de tiempo, con una máxima de 37 a 38°C y sensación térmica de hasta 43°C. Hacia la tarde y la tardecita aumentan las chances de lluvias y tormentas aisladas, asociadas al ingreso de una masa de aire más fresco desde el sudeste, que podría generar inestabilidad.
El viernes todavía podría presentar lluvias o tormentas aisladas, pero comenzará un descenso de la temperatura, con una máxima cercana a los 33°C.
Durante el fin de semana llegaría el alivio: buen tiempo, mínimas de 17 a 18°C y máximas de 31 a 32°C, luego de varios días de calor extremo.
Frente a días de calor intenso, es fundamental incorporar hábitos de cuidado que ayuden a prevenir el golpe de calor, en particular, a bebés, niños y personas mayores.
El uso correcto previene quemaduras, envejecimiento de la piel y cáncer. De todas formas, según los expertos, los protectores no son “un chaleco antibalas”. Los mitos del callo solar y el bloqueo de la producción de vitamina D.
El calor extremo seguirá en Sunchales y la región durante los próximos días. Aunque se esperan algunas tormentas aisladas, no habrá alivio térmico y persistirán las altas sensaciones térmicas.
El próximo fin de semana XXL está programado para el mes de febrero. Cuáles son el resto de los feriados en el año.
A través de un servicio asistencial e informativo que brinda la Provincia, se puede consultar desde cualquier localidad santafesina a través de telesalud. Brinda asesoramiento sobre los cuidados previos a un viaje, durante la estadía y al regreso.
Con las altas temperaturas del verano, estas mascotas son especialmente vulnerables al calor porque tienen pocas glándulas sudoríparas y no pueden regular su temperatura como los humanos.
El Juez de Segunda Instancia Sergio Alvira rechazó el planteo de la defensa de anular la prórroga de la prisión preventiva que vienen cumpliendo los imputados.
La empresa argentina de tecnología para el deporte con sede en Sunchales suma al Capitán de la Generación Dorada para enfrentar su plan de expansión global, ofreciendo herramientas innovadoras a profesionales del deporte, la salud y la rehabilitación, especialmente para quienes trabajan en el ámbito de alto rendimiento y el desarrollo de atletas.
La Sociedad Rural de Rafaela y el Centro Comercial de Rafaela compararon el presupuesto legislativo de Santa Fe con el de Córdoba y señalaron que el nivel de gasto condiciona la capacidad del Estado para aplicar alivios fiscales de mayor impacto productivo.
Un abogado advirtió que su firma estaba siendo usada en escritos falsos por el estafador que se hacía pasar por letrado. Posteriormente se descubrió una maniobra que derivó en una estafa millonaria.
Con el calor, las salidas al aire libre, la comida callejera y el consumo de conservas aumentan los riesgos sanitarios. Desde ASSAL explicarón qué es el botulismo, cuáles son los alimentos más riesgosos y qué cuidados básicos pueden evitar enfermedades graves.