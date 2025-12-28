Todo lo que hay que saber antes de viajar: Vacunas, botiquín y cuidados sanitarios

La Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Salud, brinda recomendaciones sanitarias para quienes se desplacen por el país o al exterior. Teniendo en cuenta que los controles en cada país son cambiantes, para evaluar los riesgos y brindar recomendaciones adaptadas al viajero, se encuentra disponible el Servicio de Medicina del Viajero, que tiene su sede en el Cemafe, en la ciudad de Santa Fe, pero brinda atención a toda la provincia a través de telesalud. Los turnos se deben solicitar por mensaje de WhatsApp al 342-6460132.

Como parte de la planificación previa es importante consultar al médico de cabecera, especialmente si viajan niños, embarazadas, mayores de 65 años, o personas que padezcan enfermedades crónicas o problemas en sus defensas. El contacto con un consultorio especializado de Medicina del Viajero se recomienda si el lugar es tropical o exótico, al menos cuatro semanas antes, para evaluar el itinerario y aconsejar medicamentos, vacunas y cuidados según la edad o los riesgos sanitarios del sitio elegido.

Para el viaje es conveniente llevar un botiquín que contenga la medicación habitual para la estadía y una semana más, repelente, alcohol en gel para la higiene de las manos, protector solar con FPS mayor a 30, gasas, termómetro, analgésicos, antialérgicos, sales de rehidratación oral y preservativos. Se sugiere prever un seguro médico, y verificar los servicios de atención médica disponibles en el lugar elegido.

Vacunas al día

Teniendo en cuenta que la mayoría de las enfermedades infecciosas se previenen con vacunas, el momento previo al viaje es una buena oportunidad para controlar el carnet de vacunación. Según el lugar de destino se pueden indicar vacunas especiales como las de hepatitis A, meningitis o fiebre tifoidea, entre otras, indicadas según el lugar de viaje.

Una consulta frecuente en relación a la medicina del viajero es en relación con la vacuna contra la fiebre amarilla. A mediados de agosto, el Ministerio de Salud de la Nación dispuso que la aplicación gratuita se limite a la población de zonas endémicas del país: Misiones, Corrientes, Formosa y departamentos seleccionados de Salta, Jujuy y Chaco. Por lo tanto, las vacunas están disponibles en farmacias y vacunatorios privados, donde se extiende el certificado internacional que solicitan algunos países para ingresar a su territorio. Antes de comprar la dosis, se sugiere consultar a fuentes oficiales del país de destino si exigen la vacuna al momento del ingreso, en la fecha para la que está programado el viaje.

En Brasil, uno de los destinos más frecuentes para turistas argentinos, la vacuna no es un requisito para el ingreso, pero está recomendada para los viajeros a partir de los 9 meses de edad, incluidas playas de Santa Catarina y Río de Janeiro, y para quienes visitan las cataratas de Iguazú. No se recomienda en cambio a aquellos que se dirijan a Fortaleza, Recife, Natal, Maceió, Maragogi, Porto de Galinhas o Jericoacoara, ya que no presentan riesgo para fiebre amarilla.

Para realizar consultas sobre la vacuna específicamente, se puede escribir al correo electrónico del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de la provincia de Santa Fe [email protected]

Es importante recordar que el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe no contacta a través de llamados telefónicos para ofrecer turnos de vacunación, ni solicita datos personales o claves.

Durante la estadía y al regresar

Para prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos o agua contaminada, se debe evitar el consumo de agua no segura, hielo y alimentos crudos, salteados, o de venta ambulante. Se recomienda en cambio elegir alimentos cocidos y agua embotellada.

Además, tener en cuenta las medidas de prevención para enfermedades transmitidas por mosquitos, como dengue, chikungunya, zika, malaria, entre otras: uso de ropa clara y larga, cubrir pies, mosquiteros, pastillas vaporizadoras en los ambientes, y aire acondicionado o ventiladores en las habitaciones y repelente a base de DEET (mayor al 15 %), o icaridina. Debe aplicarse en la piel expuesta luego de 15-20 minutos de utilizar el protector solar, y repetirlo cada 4-6 horas. Si se baña o transpira, repetir la aplicación.

Al regresar, continuar con repelente y consultar rápido ante la aparición de síntomas.