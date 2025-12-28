Todo lo que hay que saber antes de viajar: Vacunas, botiquín y cuidados sanitarios

Se viene una semana de temperaturas extremas
El calor extremo seguirá en Sunchales y la región durante los próximos días. Aunque se esperan algunas tormentas aisladas, no habrá alivio térmico y persistirán las altas sensaciones térmicas.
La Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Salud, brinda recomendaciones sanitarias para quienes se desplacen por el país o al exterior. Teniendo en cuenta que los controles en cada país son cambiantes, para evaluar los riesgos y brindar recomendaciones adaptadas al viajero, se encuentra disponible el Servicio de Medicina del Viajero, que tiene su sede en el Cemafe, en la ciudad de Santa Fe, pero brinda atención a toda la provincia a través de telesalud. Los turnos se deben solicitar por mensaje de WhatsApp al 342-6460132.
Como parte de la planificación previa es importante consultar al médico de cabecera, especialmente si viajan niños, embarazadas, mayores de 65 años, o personas que padezcan enfermedades crónicas o problemas en sus defensas. El contacto con un consultorio especializado de Medicina del Viajero se recomienda si el lugar es tropical o exótico, al menos cuatro semanas antes, para evaluar el itinerario y aconsejar medicamentos, vacunas y cuidados según la edad o los riesgos sanitarios del sitio elegido.
Para el viaje es conveniente llevar un botiquín que contenga la medicación habitual para la estadía y una semana más, repelente, alcohol en gel para la higiene de las manos, protector solar con FPS mayor a 30, gasas, termómetro, analgésicos, antialérgicos, sales de rehidratación oral y preservativos. Se sugiere prever un seguro médico, y verificar los servicios de atención médica disponibles en el lugar elegido.
Teniendo en cuenta que la mayoría de las enfermedades infecciosas se previenen con vacunas, el momento previo al viaje es una buena oportunidad para controlar el carnet de vacunación. Según el lugar de destino se pueden indicar vacunas especiales como las de hepatitis A, meningitis o fiebre tifoidea, entre otras, indicadas según el lugar de viaje.
Una consulta frecuente en relación a la medicina del viajero es en relación con la vacuna contra la fiebre amarilla. A mediados de agosto, el Ministerio de Salud de la Nación dispuso que la aplicación gratuita se limite a la población de zonas endémicas del país: Misiones, Corrientes, Formosa y departamentos seleccionados de Salta, Jujuy y Chaco. Por lo tanto, las vacunas están disponibles en farmacias y vacunatorios privados, donde se extiende el certificado internacional que solicitan algunos países para ingresar a su territorio. Antes de comprar la dosis, se sugiere consultar a fuentes oficiales del país de destino si exigen la vacuna al momento del ingreso, en la fecha para la que está programado el viaje.
En Brasil, uno de los destinos más frecuentes para turistas argentinos, la vacuna no es un requisito para el ingreso, pero está recomendada para los viajeros a partir de los 9 meses de edad, incluidas playas de Santa Catarina y Río de Janeiro, y para quienes visitan las cataratas de Iguazú. No se recomienda en cambio a aquellos que se dirijan a Fortaleza, Recife, Natal, Maceió, Maragogi, Porto de Galinhas o Jericoacoara, ya que no presentan riesgo para fiebre amarilla.
Para realizar consultas sobre la vacuna específicamente, se puede escribir al correo electrónico del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de la provincia de Santa Fe [email protected]
Es importante recordar que el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe no contacta a través de llamados telefónicos para ofrecer turnos de vacunación, ni solicita datos personales o claves.
Para prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos o agua contaminada, se debe evitar el consumo de agua no segura, hielo y alimentos crudos, salteados, o de venta ambulante. Se recomienda en cambio elegir alimentos cocidos y agua embotellada.
Además, tener en cuenta las medidas de prevención para enfermedades transmitidas por mosquitos, como dengue, chikungunya, zika, malaria, entre otras: uso de ropa clara y larga, cubrir pies, mosquiteros, pastillas vaporizadoras en los ambientes, y aire acondicionado o ventiladores en las habitaciones y repelente a base de DEET (mayor al 15 %), o icaridina. Debe aplicarse en la piel expuesta luego de 15-20 minutos de utilizar el protector solar, y repetirlo cada 4-6 horas. Si se baña o transpira, repetir la aplicación.
Al regresar, continuar con repelente y consultar rápido ante la aparición de síntomas.
El próximo fin de semana XXL está programado para el mes de febrero. Cuáles son el resto de los feriados en el año.
Con las altas temperaturas del verano, estas mascotas son especialmente vulnerables al calor porque tienen pocas glándulas sudoríparas y no pueden regular su temperatura como los humanos.
La resolución oficial del gobierno nacional establece distintas ventanas en el calendario para promover el turismo en Argentina.
Sunchales seguirá con jornadas muy calurosas y sensación térmica elevada, pero no se descartan las posibilidades de lluvias aisladas.
Luego de un fin de semana inestable, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa días con chances de lluvias y tormentas aisladas. Se espera una jornada muy calurosa y húmeda para el miércoles 24, con probabilidad de precipitaciones para la noche.
El costo del reintegro será absorbido en partes iguales entre los negocios y el Banco de Santa Fe, “sin intervención fiscal y sin impuestos de los santafesinos”, se destacó.
La experta en liderazgo y coaching fue nominada por el Centro Comercial de Sunchales. Obtuvo la distinción de la Federación de Cámaras Empresarias del Comercio en la categoría Inspiración Comercial.
Será este sábado 27, desde las 18:00, con entrada libre y gratuita. La celebración contará con shows musicales de Sofía Gazzaniga y Vilma Palma e Vampiros.
El Senado sancionó el proyecto “Principio de Inocencia Fiscal” que busca “blindar” legalmente a las personas que usen los “dólares bajo el colchón”. Se implementa un régimen simplificado de Impuesto a las Ganancias, eliminando la necesidad de justificar consumos personales, lo que podría incentivar el uso de dinero no declarado.
En una audiencia desarrollada este viernes 26, el juez Javier Bottero dispuso la excarcelación con medidas alternativas a la prisión preventiva para Néstor C. M..