Música, recorridas guiadas y sorteos de pasajes: Así será la fiesta inaugural del renovado Aeropuerto de Rosario

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe prepara la reapertura del Aeropuerto Internacional Rosario, que se celebrará este sábado 27 de diciembre, a partir de las 18:00, con un festival abierto al público. La propuesta combinará actividades institucionales y una programación artística pensada para todo público. Entre las iniciativas previstas se destaca la presencia del programa provincial Santa Fe Acá, un espacio dedicado a los Juegos Suramericanos 2026 y una grilla musical que incluirá las actuaciones de la cantante Sofía Gazzaniga y, en el cierre, de la banda rosarina Vilma Palma e Vampiros.

Mario «Pájaro» Gómez, cantante y líder del grupo, adelantó que el show será «intenso y bien arriba». «Para nosotros, tocar en Rosario es tocar en casa, y eso se vive de una manera especial. El espectáculo va a durar más de una hora y tendrá mucha energía», señaló. También destacó la diversidad del público que acompaña a la banda: «Hay gente de distintas generaciones. En los últimos años se sumó público joven que nos descubre en vivo y queda sorprendido por el show».

Formada en 1990, Vilma Palma e Vampiros es una de las bandas rosarinas de mayor proyección internacional, con una trayectoria sostenida a partir de una serie de canciones que se consolidaron como clásicos del pop latino. «Trabajamos mucho y viajamos constantemente. Tocamos en Europa, en toda América y recorremos gran parte de la Argentina. Nos va bien y eso tiene que ver con muchos años de esfuerzo y con el cariño de la gente», afirmó Gómez, quien se mostró especialmente entusiasmado por participar de la reapertura de la terminal aérea.

«Es especial que nos convoquen para un evento de estas características, y más aún con entrada gratuita. No tocamos tan seguido en este tipo de encuentros. Vamos a hacer un show con todos los hits y las baladas que el público viene a buscar, como ‘Hay un camino’ o ‘Voy a vos’», agregó.

La apertura musical estará a cargo de Sofía Gazzaniga, quien, tras integrar la banda Naoma, inició su carrera solista con un repertorio centrado en la cumbia santafesina y otros ritmos latinoamericanos. Desde esa base, construyó versiones propias de canciones populares como «Que nadie sepa mi sufrir», popularizada por Soledad Pastorutti, o «Dejaría todo», de Chayanne.

La renovación del Aeropuerto Internacional Rosario

Las obras de modernización del Aeropuerto Internacional Rosario se ejecutaron en un plazo reducido y demandaron una inversión cercana a los 150 millones de dólares. Los trabajos incluyeron la ampliación y renovación de la pista, la reconstrucción integral de sus dos cabeceras de hormigón, la colocación de nuevas capas de asfalto y la instalación de un sistema de balizamiento de última generación. Este equipamiento, único en el interior del país y comparable únicamente con el del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, permitirá operar con mayor seguridad incluso en condiciones climáticas adversas. La obra fue financiada en su totalidad con recursos provinciales, luego de que el Gobierno nacional dejara sin efecto la licitación originalmente prevista.

Se trató de una decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro, orientada a posicionar a la terminal rosarina como una de las más relevantes del interior de la Argentina.

El Aeropuerto retomará formalmente su actividad el lunes 29 de diciembre.