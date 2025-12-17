Los municipales de Festram paran este jueves 18 contra la reforma laboral de Milei

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram) acompañará la jornada nacional de protesta del 18 de diciembre convocada por la CGT. La entidad llamó a sus sindicatos de base a intervenir en las actividades que se desarrollarán en cada distrito, así como en las movilizaciones previstas en las ciudades de Santa Fe y Rosario, junto a la CTAA, la CTAT y organizaciones sociales.

La federación sostiene que el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei implica una reducción de derechos laborales y pone en riesgo conquistas históricas. En ese contexto, Festram solicitó coordinar esfuerzos para evitar su aprobación.

En paralelo, el último Plenario de Secretarios Generales declaró el estado de alerta y movilización debido a la falta de convocatoria a paritarias. Como respuesta a esta situación, la organización sindical dispuso la realización de asambleas y movilizaciones frente a los palacios municipales el martes 23 de diciembre, y anunció que llevará adelante un paro de 24 horas el lunes 29.