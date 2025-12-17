Los municipales de Festram paran este jueves 18 contra la reforma laboral de Milei

La pista está lista y el aeropuerto de Rosario reabre el 29 de diciembre
Dos días antes, la aeroestación se inaugurará oficialmente con un acontecimiento abierto al público. "Se logró en tiempo récord", dijo el ministro de Desarrollo Productivo.
La Federación de Sindicatos Municipales participará de la protesta del 18 de diciembre lanzada por la CGT y realizará un paro de 24 horas y movilizaciones. Además, debido a la falta de convocatoria a paritarias, anunció que llevará adelante un paro de 24 horas el lunes 29.ProvinciaHoy FESTRAM
La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram) acompañará la jornada nacional de protesta del 18 de diciembre convocada por la CGT. La entidad llamó a sus sindicatos de base a intervenir en las actividades que se desarrollarán en cada distrito, así como en las movilizaciones previstas en las ciudades de Santa Fe y Rosario, junto a la CTAA, la CTAT y organizaciones sociales.
La federación sostiene que el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei implica una reducción de derechos laborales y pone en riesgo conquistas históricas. En ese contexto, Festram solicitó coordinar esfuerzos para evitar su aprobación.
En paralelo, el último Plenario de Secretarios Generales declaró el estado de alerta y movilización debido a la falta de convocatoria a paritarias. Como respuesta a esta situación, la organización sindical dispuso la realización de asambleas y movilizaciones frente a los palacios municipales el martes 23 de diciembre, y anunció que llevará adelante un paro de 24 horas el lunes 29.
La inscripción al Registro Único de Aspirantes para Guarda Adoptiva será online desde el 10 al 20 de diciembre del corriente año. Para ello deberán completar el formulario con la documentación requerida.
El Gobierno de Santa Fe concretó este jueves la colocación del bono SF34, por un monto de U$S 800 millones a 9 años, con una tasa nominal del 8,10 %. El financiamiento se aplicará a proyectos energéticos, rutas, infraestructura de seguridad y sociales.
La propuesta comenzará en 2026 en el departamento La Capital y luego se extenderá a toda la provincia. Tendrá seis meses de cursado, combinará clases presenciales y virtuales y apunta a profesionalizar el trabajo preventivo en municipios y comunas.
Un patrón etario que persiste, un alivio en lo estadístico y un mapa que vuelve a apuntar al sur. La lupa en los siniestros fatales en Santa Fe hasta el 15 de noviembre de 2025.
Se encuentran ubicados en la zona urbana de Candiotti, a 30 km. al norte de la capital provincial. También se creó un Juzgado de Faltas que funciona en las instalaciones de la Comuna.
Entre el jueves 18 y el sábado 20 de diciembre en Shoppings, Negocios de Indumentaria, Jugueterías y Vinotecas adheridas, pagando con Tarjetas de Crédito Macro a través de MODO o sin contacto (contactless) desde el celular, se podrá acceder a los siguientes beneficios:
Reafirmando su compromiso con el deporte y la promoción del bienestar integral, el Grupo de Medicina Privada estuvo, una vez más, junto a los seleccionados de hockey en la primera ventana de la FIH Pro League 2025–2026, disputada entre el 9 y el 14 de diciembre en Santiago del Estero.
Una nueva edición se desarrollará este 20 y 21 de diciembre en Plaza Libertad, donde se podrá disfrutar de dos jornadas de grandes show musicales, academias locales y regionales. Además habrá paseo de artesanos y opciones gastronómicas.
Este martes, personal de la PDI allanó un domicilio en calle Rotania al 1000, donde detuvo al sujeto y secuestró un arma blanca de fabricación casera. El ilícito se produjo el sábado 6 de diciembre.
La condena, acordada entre el Ministerio Público de la Acusación y la defensa técnica del imputado, fue de 3 años de cumplimiento efectivo por encontrarlo penalmente responsable del delito de robo agravado en calidad de coautor.