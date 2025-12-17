Los municipales de Festram paran este jueves 18 contra la reforma laboral de Milei

La Federación de Sindicatos Municipales participará de la protesta del 18 de diciembre lanzada por la CGT y realizará un paro de 24 horas y movilizaciones. Además, debido a la falta de convocatoria a paritarias, anunció que llevará adelante un paro de 24 horas el lunes 29.

ProvinciaHoy FESTRAM
Paro FESTRAM

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram) acompañará la jornada nacional de protesta del 18 de diciembre convocada por la CGT. La entidad llamó a sus sindicatos de base a intervenir en las actividades que se desarrollarán en cada distrito, así como en las movilizaciones previstas en las ciudades de Santa Fe y Rosario, junto a la CTAA, la CTAT y organizaciones sociales.

La federación sostiene que el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei implica una reducción de derechos laborales y pone en riesgo conquistas históricas. En ese contexto, Festram solicitó coordinar esfuerzos para evitar su aprobación.

En paralelo, el último Plenario de Secretarios Generales declaró el estado de alerta y movilización debido a la falta de convocatoria a paritarias. Como respuesta a esta situación, la organización sindical dispuso la realización de asambleas y movilizaciones frente a los palacios municipales el martes 23 de diciembre, y anunció que llevará adelante un paro de 24 horas el lunes 29.

Te puede interesar
Lo más visto
Fiesta del Cooperativismo - Cuenta regresiva 1

Cuenta regresiva para la Fiesta del Cooperativismo

Municipalidad de Sunchales
CiudadAyer

Una nueva edición se desarrollará este 20 y 21 de diciembre en Plaza Libertad, donde se podrá disfrutar de dos jornadas de grandes show musicales, academias locales y regionales. Además habrá paseo de artesanos y opciones gastronómicas.

Boletín de noticias