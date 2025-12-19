Asueto 24 y 31 de diciembre para la administración pública de la provincia de Santa Fe

La medida apunta a posibilitar que el personal pueda asistir a las reuniones familiares con motivo de las tradicionales celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció que firmará el decreto por el cual establece asueto para todo el personal de la Administración Pública Provincial para los días miércoles 24 y 31 de diciembre próximos.

La medida apunta a posibilitar que aquellas personas que vivan o trabajen en zonas alejadas de sus familias y afectos, cuenten con un tiempo prudente para tomar las medidas necesarias que les permitan asistir a las reuniones familiares con motivo de las tradicionales celebraciones de Navidad y Año Nuevo, a las que el Gobierno de la Provincia adhiere.

