Golpes de calor en perros y gatos: Consejos para prevenirlos y qué hacer si ocurren

Con la llegada del verano, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas superiores a las normales sobre el centro y norte de Patagonia, La Pampa, oeste de Buenos Aires, Córdoba, este de San Luis y oeste de Santa Fe para los meses de diciembre, enero y febrero. El calor puede afectar a las personas pero, también, a las mascotas.

Los perros y gatos son mucho más sensibles al calor que los humanos, ya que poseen pocas glándulas sudoríparas -cuya función principal es producir sudor- y no pueden transpirar como las personas, explican desde la Subsecretaría de Ambiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA).

Estas glándulas sólo están presentes en sus almohadillas. Por lo tanto, eliminan el calor principalmente mediante el jadeo y a través del contacto directo de las zonas con menor densidad de pelo con superficies frías. En los gatos, el acicalamiento también ayuda a bajar la temperatura al humedecer su pelaje con el lamido.

“El golpe de calor en las mascotas se produce cuando la temperatura ambiental es muy alta y el animal no puede regular su temperatura corporal a través de la sudoración”, señaló Daniela Paesano, médica veterinaria (M.N. 9107), en diálogo con Chequeado.

Y agregó: “Se produce un shock térmico que afecta todos los órganos internos del animal pudiendo llevarlo a la muerte. El golpe de calor es una urgencia médica”.

En esta nota, te contamos cómo evitar que nuestras mascotas sufran un golpe de calor, cómo identificarlo y qué hacer si ocurre.

En los días de calor, ¿puedo sacar a pasear a mi perro?

Con la llegada de las altas temperaturas, desde la Federación Cinológica Argentina (FCA) advierten que las mascotas sólo deben salir a pasear en horas frescas.

“Evitá salir a pasear entre las 10 y las 18 horas. El asfalto quema sus almohadillas y la humedad del ambiente dificulta su respiración. Opta por mañanas muy temprano o ya caída la tarde”, explica el organismo.

Cecilia Noailles, médica veterinaria (M.N. 5845), coincidió, en diálogo con Chequeado. “Si son días de mucha temperatura hay que sacarlos bien temprano o bien tarde a la noche, no en horas pico. Y sí, hay que tener cuidado con las almohadillas porque se pueden quemar con el cemento o asfalto caliente”, explicó.

Y detalló: “Hay que llevarlos por lugares donde no esté tan caliente todo y, además, cuando llegas a tu casa le podés poner alguna cremita, alguna protección, hidratación. Algunos perritos, que son más delicados, requieren usar botas, como unas mediecitas, que salen a la calle para no quemarse”.

¿Es conveniente cortarle el pelo a mi perro en verano?

El pelo de los perros protege tanto del frío como del calor. “El pelo los protege y actúa como un aislante térmico y, en realidad, no conviene pelarlo ni en invierno ni en verano”, confirmó Noailles.

“En verano, por supuesto, porque hacen de barrera para el tema del calor, regulan la temperatura. Y en invierno también cuando hace mucho frío es como que los aíslan del frío. Así que no, no conviene cortarse el pelo”, aconsejó la especialista.

Consejos para prevenir un golpe de calor en mascotas

Para evitar que nuestras mascotas sufran un golpe de calor, desde el GCBA recomiendan mantener a perros o gatos en casa, en ambientes ventilados, frescos y con sombra, y dejarles siempre agua limpia y fresca disponible.

Es recomendable “realizar cambios diarios” del agua y “pueden agregarse cubos de hielo”, señaló Paesano. Además, es importante evitar exponerlos directamente al sol.

Las especialistas consultadas por Chequeado recomiendan nunca dejar al perro o gato encerrado dentro del auto, ni en ningún espacio reducido y poco ventilado.

¿Cómo puedo saber si mi perro o gato están sufriendo un golpe de calor?

Un animal que presenta los siguientes síntomas (pueden aparecer algunos o todos) podría estar sufriendo un golpe de calor, de acuerdo a los organismos y las especialistas consultadas:

Aumento de la temperatura corporal.

Temblores musculares.

Jadeo excesivo o respiración dificultosa.

Taquicardia.

Salivación.

Falta de apetito.

Decaimiento.

Mucosas de coloración azulada (cianosis).

Convulsiones o signos neurológicos.

Petequias (manchas rojas en la piel, como pequeños moretones).

Vómitos y diarreas, que pueden ser con sangre.

Deshidratación.

¿Hay perros y gatos más propensos a sufrir un golpe de calor?

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) advierte que algunos animales son más susceptibles que otros a padecer un golpe de calor, principalmente los de edad avanzada, los que tengan problemas de salud ya presentes y los obesos.

Además, algunas razas de perros y gatos son propensos a las obstrucciones y los problemas respiratorios debido a la forma de su cabeza, su hocico y su garganta. Los perros afectados con mayor frecuencia son los de razas “braquicéfalas”, que significa “de cabeza corta”, explican desde la Asociación Americana de Médicos Veterinarios (AVMA).

“Sí, hay perros y gatos más propensos”, sostuvo Noailles. “Son los animales braquicefálicos, los que les cuesta más respirar, los animales con problemas cardíacos, animales muy ancianos o animales muy bebés o que estén cursando una patología también respiratoria. Con todos esos animales hay que tener mucha precaución”.

Entre las razas braquicefálicas se encuentran los perros bulldog francés, bulldog inglés, pug, boston terrier y shih tzu, indica la Federación Cinológica Argentina. Los gatos persas también tienen una estructura braquicéfala.

¿Cómo actuar ante un golpe de calor?

Ante la presencia de síntomas asociados a un golpe de calor en nuestras mascotas, debemos acudir de inmediato al veterinario para que pueda evaluar al animal, mantenerlo controlado e instaurar el tratamiento apropiado.

Hasta llegar al consultorio, tanto Noailles como Paesano recomendaron trasladar a la mascota a un lugar fresco, ventilado, con sombra y mojarlo con agua fresca a temperatura ambiente. Nunca con hielo o agua fría.

Paesano reforzó que es fundamental “llevarlo de urgencia al veterinario”, ya que “puede requerir fluidos y medicación para recuperarse”.