Feriados en 2026: Confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

Aunque ya no hay feriados puente, la declaración de días no laborables se mantiene como una alternativa turística interesante en Argentina. En ese contexto, este viernes se definieron tres jornadas que completan el calendario de fines de semana extralargos de 2026 para quienes no trabajan en esas fechas.

La resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros habilitó la posibilidad de armar viajes de cuatro días en marzo, julio y diciembre. Así se completó el cronograma con una medida que rige en todo el país, aunque la adhesión por parte de las empresas para liberar al personal es de carácter optativo.



Las jornadas establecidas por el gobierno argentino se complementan con distintos feriados nacionales no trasladables. Dos de ellos rigen los martes, mientras que el aniversario de la independencia se conmemora un jueves.

¿Cuándo son los días no laborales turísticos de 2026?

Según el primer artículo de la resolución firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en 2026 se definieron los siguientes días no laborables con fines turísticos:

Lunes 23 de marzo, vísperas del feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Viernes 10 de julio, después del feriado por el Día de la Independencia de la República Argentina

Lunes 7 de diciembre, antes del feriado por la Inmaculada Concepción de María

A partir de esta medida, quienes no vayan a trabajar en esas fechas contarán con la posibilidad de tener cuatro jornadas de descanso consecutivas si no deben asistir los sábados o domingos. En el primer y último caso, la actividad se reanuda el miércoles, mientras que el receso de mitad de año comenzará el jueves 9 de julio.

De acuerdo a la normativa vigente, el Poder Ejecutivo nacional puede declarar tres días feriados o no laborables por año para promover el turismo interno y disminuir los efectos negativos de la estacionalidad de la actividad. Las fechas siempre deben coincidir con los días lunes o viernes, pero el gobierno no tiene la obligación de decretar un feriado.

¿Cuándo son los fines de semana largo en 2026?

Hasta el momento, los fines de semana largos confirmados en el calendario se enlazan con las siguientes fechas inamovibles:

Lunes 16 de febrero y martes 17 de febrero, feriados de Carnaval

Jueves 2 de abril y viernes 3 de abril de 2026, feriado del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y feriado de Viernes Santo

Viernes primero de mayo de 2026, feriado del Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo de 2026, feriado del Día de la Revolución de Mayo

Lunes 17 de agosto de 2026, feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre, feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Viernes 20 de noviembre de 2026, feriado del Día de la Soberanía Nacional

Viernes 25 de diciembre de 2026, feriado de Navidad

Por otra parte, el decreto 614/2025 habilita al gobierno a fijar un feriado en el lunes inmediato posterior o el último viernes previo de una fecha trasladable si es sábado o domingo, aunque en 2026 no hay días que coincidan con esta definición. No obstante, en las próximas semanas pueden sumarse otro fin de semana largo a la agenda si se modifica la correspondencia del feriado del miércoles 17 de junio de 2026 por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

¿Qué diferencia hay entre un día no laborable y un feriado?

Los días no laborables son jornadas de descanso en la administración pública nacional, las escuelas, bancos, empresas de seguros y actividades afines. A diferencia de los feriados nacionales, cada empleador puede decidir si se trabaja o no. De hacerlo, los trabajadores no recibirán un pago doble por la tarea ni tendrán francos compensatorios u otros beneficios contemplados por leyes o convenios colectivos.