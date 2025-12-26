Feriados en 2026: Confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

Navidad con calor en Sunchales: ¿Armamos la mesa adentro o afuera?
Sunchales seguirá con jornadas muy calurosas y sensación térmica elevada, pero no se descartan las posibilidades de lluvias aisladas.
La resolución oficial del gobierno nacional establece distintas ventanas en el calendario para promover el turismo en Argentina.
Aunque ya no hay feriados puente, la declaración de días no laborables se mantiene como una alternativa turística interesante en Argentina. En ese contexto, este viernes se definieron tres jornadas que completan el calendario de fines de semana extralargos de 2026 para quienes no trabajan en esas fechas.
La resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros habilitó la posibilidad de armar viajes de cuatro días en marzo, julio y diciembre. Así se completó el cronograma con una medida que rige en todo el país, aunque la adhesión por parte de las empresas para liberar al personal es de carácter optativo.
Las jornadas establecidas por el gobierno argentino se complementan con distintos feriados nacionales no trasladables. Dos de ellos rigen los martes, mientras que el aniversario de la independencia se conmemora un jueves.
Según el primer artículo de la resolución firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en 2026 se definieron los siguientes días no laborables con fines turísticos:
A partir de esta medida, quienes no vayan a trabajar en esas fechas contarán con la posibilidad de tener cuatro jornadas de descanso consecutivas si no deben asistir los sábados o domingos. En el primer y último caso, la actividad se reanuda el miércoles, mientras que el receso de mitad de año comenzará el jueves 9 de julio.
De acuerdo a la normativa vigente, el Poder Ejecutivo nacional puede declarar tres días feriados o no laborables por año para promover el turismo interno y disminuir los efectos negativos de la estacionalidad de la actividad. Las fechas siempre deben coincidir con los días lunes o viernes, pero el gobierno no tiene la obligación de decretar un feriado.
Hasta el momento, los fines de semana largos confirmados en el calendario se enlazan con las siguientes fechas inamovibles:
Por otra parte, el decreto 614/2025 habilita al gobierno a fijar un feriado en el lunes inmediato posterior o el último viernes previo de una fecha trasladable si es sábado o domingo, aunque en 2026 no hay días que coincidan con esta definición. No obstante, en las próximas semanas pueden sumarse otro fin de semana largo a la agenda si se modifica la correspondencia del feriado del miércoles 17 de junio de 2026 por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.
Los días no laborables son jornadas de descanso en la administración pública nacional, las escuelas, bancos, empresas de seguros y actividades afines. A diferencia de los feriados nacionales, cada empleador puede decidir si se trabaja o no. De hacerlo, los trabajadores no recibirán un pago doble por la tarea ni tendrán francos compensatorios u otros beneficios contemplados por leyes o convenios colectivos.
Luego de un fin de semana inestable, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa días con chances de lluvias y tormentas aisladas. Se espera una jornada muy calurosa y húmeda para el miércoles 24, con probabilidad de precipitaciones para la noche.
El Servicio Meteorológico actualizó el alerta por tormentas y advirtió que para este sábado se prevén fenómenos de variada intensidad, con nivel amarillo durante la madrugada y la mañana, y naranja por la tarde.
Tras varios días de cielo despejado y calor en ascenso, el ingreso de aire húmedo elevará la sensación térmica cercana a los 40°. En el fin de semana podrían registrarse lluvias y tormentas intensas.
En los primeros días de octubre, el concesionario de las vías NCA, informó que el servicio de trenes de larga distancia Buenos Aires - Tucumán fue suspendido de manera provisoria, ya que se detectaron fallas en las vías y se produjo un socavón en Santiago del Estero.
Tras las lluvias, el cielo se despeja y vuelve el calor intenso. Desde el miércoles, las máximas superarán los 30º. El sábado podría haber inestabilidad.
El imputado fue pareja de la madre de la víctima. Los hechos habrían ocurrido entre septiembre de 2021 y febrero de 2022, en una vivienda ubicada en nuestra ciudad. El acusado se encuentra en prisión preventiva desde febrero de 2024.
El imputado montó una farsa que engañó a familiares, amigos y clientes. Además falsificó firmas digitales de jueces y camaristas, y "truchó" documentos judiciales. El fiscal Guillermo Loyola lo imputó por un total de 10 hechos.
Los datos surgen de las inscripciones realizadas en toda la provincia y reflejan las preferencias de los santafesinos al momento de registrar nacimientos en el marco del rol esencial del Registro Civil de garantizar el derecho a la identidad.
El costo del reintegro será absorbido en partes iguales entre los negocios y el Banco de Santa Fe, “sin intervención fiscal y sin impuestos de los santafesinos”, se destacó.
La experta en liderazgo y coaching fue nominada por el Centro Comercial de Sunchales. Obtuvo la distinción de la Federación de Cámaras Empresarias del Comercio en la categoría Inspiración Comercial.