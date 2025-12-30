Santa Fe endurece desde el lunes 5 las multas por exceso de peso en camiones

El Eco de SunchalesPolicialesEl viernes
Esteban Miguel González, de 18 años, falleció este viernes 2 de enero tras permanecer internado en estado crítico en el Hospital "Jaime Ferré" de Rafaela. El siniestro ocurrió en la mañana del jueves 1° de enero y la colisión se produjo entre un Fiat Cronos y una Honda Wave.
El sábado
Falleció el viernes 2 de enero en la localidad de Rafaela, a la edad de 18 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), el sábado 3, entre las 12:00 y las 16:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala y detención del cortejo fúnebre frente al Club Libertad. Casa de Duelo: Falucho 708. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
La justicia estadounidense desclasificó una nueva acta de acusación que señala a Maduro por dirigir un “gobierno corrupto” alimentado por el narcotráfico.
El mapa de las naciones que celebran el fin del régimen chavista y los países que advierten sobre un peligroso quiebre del derecho internacional.
Ayer
Según el servicio Meteorológico Nacional, enero, febrero y marzo estarán marcados por el calor y la lluvia. El meteorólogo Mario Navarro resaltó que en la provincia habrá episodios intensos y concentrados de precipitaciones.