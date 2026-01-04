Narcoterrorismo y armas: Las graves acusaciones de EEUU contra Maduro

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos desclasificó una nueva acta de acusación contra Nicolás Maduro, tras su detención en una sorpresiva operación militar. El líder venezolano es acusado de encabezar un "gobierno corrupto e ilegítimo" que permitió el tráfico de miles de toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Maduro se encuentra detenido en una cárcel federal de Brooklyn a la espera de su juicio en Manhattan, enfrentando cargos que podrían acarrear severas penas de prisión.

Cargos federales y vínculos con cárteles

La acusación formal detalla la presunta participación directa del mandatario y su entorno familiar en actividades criminales internacionales:

Imputaciones principales : Maduro enfrenta cargos por conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

: Maduro enfrenta cargos por conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Vínculos criminales : Las autoridades alegan que el gobierno venezolano colaboró con organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua.

: Las autoridades alegan que el gobierno venezolano colaboró con organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua. Logística del narcotráfico : Se estima que hasta 250 toneladas de cocaína fueron traficadas anualmente a través de Venezuela para 2020 bajo protección oficial.

: Se estima que hasta 250 toneladas de cocaína fueron traficadas anualmente a través de Venezuela para 2020 bajo protección oficial. Acusación ampliada: El nuevo documento judicial incluye por primera vez cargos contra su esposa, Cilia Flores, imputada por sobornos y participación en la red de narcotráfico.

Violencia, sobornos y asesinatos

El pliego acusatorio también revela una trama de violencia sistemática para proteger la operación ilegal. Se acusa a la pareja presidencial de ordenar secuestros y asesinatos contra quienes socavaban su negocio.

Además, se detalla que Flores habría aceptado sobornos desde 2007 para facilitar reuniones entre narcotraficantes y altos directivos antidrogas de Venezuela. La acusación recuerda que los sobrinos de la mujer, condenados previamente en EE. , utilizaban el "hangar presidencial" para realizar envíos de droga.

¿Qué cargos enfrenta Nicolás Maduro en la justicia de Estados Unidos?

Nicolás Maduro enfrenta cuatro cargos principales en un tribunal de Manhattan: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer dicho armamento. Estas acusaciones lo señalan por permitir que Venezuela se convirtiera en un centro logístico para el tráfico de hasta 250 toneladas de droga anuales hacia los Estados Unidos.

