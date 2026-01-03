Donald Trump anunció que Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela, tras un operativo a gran escala de EE.UU.

El líder de la Casa Blanca comunicó que el dirigente chavista fue trasladado en avión, junto a su esposa. Brindará una conferencia de prensa para dar más detalles sobre la operación aérea, a la que calificó de "exitosa". Marco Rubio asegura que Maduro se enfrentara a la Justicia y no habrá más ataques en Venezuela.

Donald Trump confirmó que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque aéreo en Venezuela y aseguró que Nicolás Maduro fue capturado y sacado del país junto a su esposa.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país", anunció el presidente de Estados Unidos en su cuenta de la red social Truth.

Dijo además que a la 11 —hora local— ofrecerá una conferencia de prensa para dar más detalles sobre la operación que, dijo, "se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses".

Trump - Captura Maduro

Además, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que se enfrentara a la Justicia y no habrá más ataques en Venezuela.
 
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, admitió que desconocía el paradero de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y exigió una "prueba de vida" de ambos.

El líder de la Casa Blanca había dado luz verde a los ataques días atrás, tras meses de aumento de la presencia militar frente a las costas venezolanas y reiteradas advertencias para que Maduro abandonara el poder.

"Fue una operación brillante. Ha habido mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos", adelantó el republicano en un breve contacto con The New York Times, en Mar-a-Lago, donde pasó las vacaciones navideñas.

Desde allí monitoreó lo que terminó siendo una avanzada a gran escala en todo el territorio venezolano. Los estallidos resonaron con fuerza en Caracas, y los ataques alcanzaron puntos estratégicos cerca de instalaciones militares clave, como Fuerte Tiuna, al oeste de la capital, y la base aérea de La Carlota.

Captura Maduro

Varias detonaciones, acompañadas por el sobrevuelo de aviones a baja altura, se registraron desde las 2 de la madrugada —las 3 en Argentina— en distintos sectores de Caracas. Hasta ese momento era todo pánico e incertidumbre. La TV estatal tampoco ayudaba: no interrumpió su programación y emitía un reportaje sobre música y arte venezolano.

Horas después, el régimen de Venezuela denunció oficialmente una "gravísima agresión militar" por parte de EE.UU. contra "localidades civiles y militares" en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, además de la capital del país.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Nicolás Maduro se enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos y que no se esperan nuevas acciones militares en el país, según afirmó el senador republicano Mike Lee tras una conversación.

"Me ha informado de que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos y que las acciones militares que vimos esta noche fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto", indicó en X el senador Lee sobre su conversación con Rubio.

Un ataque anunciado

En noviembre, Trump había advertido públicamente sobre la posibilidad de operaciones militares en territorio venezolano en el marco de su ofensiva contra el régimen chavista, al que acusa de liderar una red de narcotráfico.
Fue luego de la llegada de buques de guerra al Mar Caribe, incrementado las fuerzas militares en la región. Incluso, llegó a incautar dos petroleros que operaban para el régimen chavista y persiguió a un tercero.
La explicación del republicano siempre fue la misma: detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos. De allí deriva lo que él describe como un "conflicto armado" con los cárteles narcos. Y ahí es donde, según él, también entra en juego Maduro.

