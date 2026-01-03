San Cristóbal: Brutal agresión a una menor de 15 años. Le desfiguraron el rostro

La adolescente fue atacada por un grupo de personas en el barrio José Dhó, en el sector conocido como Barrio Texa, sufriendo cortes con un arma blanca en su cara y un intento de lesión en el cuello. La PDI detuvo a un hombre y a dos menores por tentativa de homicidio.

Imagen: San Cristobal al Día

(Sancristobalaldia) El hecho ocurrió el 1° de enero alrededor de las 21:00, cuando Delfina salió de su casa rumbo a un quiosco del barrio. Según el testimonio de su madre, el grupo agresor ya la venía siguiendo y hostigando desde hacía tiempo, incluso con episodios de violencia en espacios públicos y a través de redes sociales.

La mujer describió un escenario de bullying sistemático, con insultos, amenazas públicas, publicaciones intimidantes en redes sociales y antecedentes de agresiones físicas a otras jóvenes de la ciudad.

El ataque se concretó cuando la adolescente fue interceptada por dos varones y tres mujeres, varios de ellos armados con cuchillos. Delfina fue acorralada en la vereda y sufrió cortes en el rostro, mientras intentaban herirla en el cuello.

Los gritos y la rápida reacción de vecinos permitieron frenar la agresión y trasladar de urgencia a la adolescente al Hospital de San Cristóbal, desde donde fue derivada a Rafaela para atención especializada. Actualmente se encuentra fuera de peligro, aunque deberá ser evaluada por un cirujano estético.

PDI  detuvo a un hombre y a dos menores por tentativa de homicidio

(PDI Santa Fe) La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, realizó este sábado una serie de allanamientos y detuvo a un hombre mayor de edad y a dos menores, por una tentativa de homicidio.

En el marco de una causa por Tentativa de Homicidio,  con intervención de la personal de la Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante diversos procedimientos en la ciudad de San Cristóbal, por disposición de la fiscal interviniente, Dra. Carina Gerbaldo.

A raíz de tareas investigativas desarrolladas por personal de la División Operativa y Microtráfico, en la madrugada de este sábado 3 se realizaron cinco allanamientos simultáneos en distintos domicilios de dicha ciudad.

Como resultado de los procedimientos los efectivos secuestraron teléfonos celulares y armas blancas; y detuvieron a  A.M.R. de 18 años,  a un menor de 17 años, ambos alojados en dependencia policial, y a una menor de 16 años, que quedó momentáneamente en resguardo en sede policial, conforme directivas judiciales.

Los procedimientos contaron con la colaboración de personal de los Distritos Ceres, Tostado, Sunchales y Rafaela, como así también del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Unidad Regional XIII – San Cristóbal.

