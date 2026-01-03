San Cristóbal: Brutal agresión a una menor de 15 años. Le desfiguraron el rostro

El Eco de SunchalesJudicialesEl miércoles
Un abogado advirtió que su firma estaba siendo usada en escritos falsos por el estafador que se hacía pasar por letrado. Posteriormente se descubrió una maniobra que derivó en una estafa millonaria.
El Eco de SunchalesPolicialesAyer
El siniestro ocurrió en la mañana del jueves 1 de enero, colisionando una moto en la que circulaba una pareja y un automóvi que terminó volcando como consecuencia del fuerte impacto.
El Eco de SunchalesPolicialesAyer
Esteban Miguel González, de 18 años, falleció este viernes 2 de enero tras permanecer internado en estado crítico en el Hospital "Jaime Ferré" de Rafaela. El siniestro ocurrió en la mañana del jueves 1° de enero y la colisión se produjo entre un Fiat Cronos y una Honda Wave.
El líder de la Casa Blanca comunicó que el dirigente chavista fue trasladado en avión, junto a su esposa. Brindará una conferencia de prensa para dar más detalles sobre la operación aérea, a la que calificó de "exitosa". Marco Rubio asegura que Maduro se enfrentara a la Justicia y no habrá más ataques en Venezuela.
Sunchales Servicios SocialesNecrológicas SunchalesHace 6 horas
Falleció el viernes 2 de enero en la localidad de Rafaela, a la edad de 18 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), el sábado 3, entre las 12:00 y las 16:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala y detención del cortejo fúnebre frente al Club Libertad. Casa de Duelo: Falucho 708. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.