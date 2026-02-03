Otra estafa digital que le costó más de 1500000 pesos

Una mujer residente en nuestra ciudad se contactó con una supuesta "atención al cliente" de una plataforma digital pero luego de bajar una aplicación, fue engañada para generar un préstamo con destino incierto.
Hace 1 día
estafa telefonica

En la ciudad de Sunchales, una vecina denunció haber sido víctima de una estafa por una abultada cantidad de dinero. El inicio estuvo relacionado a una compra a través de una conocida plataforma digital, por la cual le fue informado que lo adquirido no podía serle entregado y que se le reintegraría el dinero abonado.

Pasado un tiempo, la sunchalense se contactó con lo que se denomina atención al cliente, y con una videollamada de por medio, le fueron indicadondo varios pasos a realizar, suministrando datos personales. También debió descarar una aplicación en su teléfono celular.

Con el correr de los minutos, la mujer se percató sobre extraños movimientos en su cuenta bancaria, que incluyeron transferencias que no realizó. En definitiva, constató que había sido estafada en una suma de dinero superior al millón de pesos. Y no todo quedó alli, dado que se habría generado un préstamo de más de $1.500.000.

