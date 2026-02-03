Las motos que salen menos de $2 millones y están entre las más vendidas de Argentina

La venta de motos arrancó el año con números positivos. En enero se patentaron 68.383 unidades, lo que representa una suba interanual del 15,4%, frente a las 59.252 unidades registradas en el mismo mes de 2025. El dato confirma un inicio de año dinámico para el mercado de motovehículos, en un contexto donde el crédito y la estacionalidad juegan a favor del sector.

Las cifras corresponden a la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), que además señaló que, en la comparación mensual, el crecimiento fue del 13,1% respecto de diciembre, cuando se habían patentado 60.439 unidades. El salto mensual refleja una recuperación del ritmo comercial tras el cierre del año pasado.

Lo llamativo es que entre las tres más vendidas, dos de los modelos valen menos de $2 millones. Una, incluso, sale menos de $1 millón en su versión más económica.

Las motos más vendidas de enero 2026

En el análisis por participación de marcas, Honda volvió a liderar el mercado, seguida por Gilera y Motomel. Detrás se ubicaron Zanella, que retomó el cuarto puesto, y Corven, que se mantuvo dentro del lote principal de marcas con mayor volumen de ventas.

Por modelos, la Honda Wave 110 continuó al frente del ranking, con 6.802 unidades, consolidándose como la moto más vendida del país y comenzando el año como líder indiscutida del mercado. Se trata de un clásico del segmento que mantiene una demanda sostenida.

Dentro del top ten de motos más vendidas del mes, aparecen modelos con volúmenes que van desde casi 7.000 unidades hasta poco más de 1.200. Además de la Honda Wave, se destacaron la Gilera Smash, la Motomel B110, la Keller KN110-8 y la Corven Energy 110, todos referentes del segmento de baja cilindrada, que sigue siendo el más fuerte en términos de volumen.

Entre las 10 motos más vendidas del mes aparecen los siguientes modelos con un total que va de casi 7000 a 1200 unidades. Estas son:

Honda Wave: 6.802

Gilera Smash: 5.857

Motomel B110: 4.693

Keller KN110-8: 4.057

Corven Energy 110: 4.020

Mondial LD 110 MAX: 2.714

Zanella ZB 110: 2.185

Motomel S2: 150

Honda XR150L: 1.301

Motomel CX 150: 1.210

Más allá de los modelos chicos, en términos generales se observó un fuerte crecimiento de motos de mayor cilindrada. Casos como la Honda GLH, que creció más de 60%, la Bajaj Rouser 125, con un salto superior al 200%, y la Zanella ZR, con un avance del 125%, marcan una tendencia hacia productos de mayor valor y prestaciones.

El ranking por marcas mostró algunos cambios respecto de diciembre. Honda sostuvo el liderazgo con 13.692 unidades, mientras que Gilera recuperó la segunda posición con 8.743. En el tercer lugar quedó Motomel, con 8.543 unidades, seguida por Zanella, que volvió al cuarto puesto con 6.130, desplazando a Corven, que cerró el mes con 6.045 unidades y viene mostrando una mejora progresiva en los últimos meses.

Las dos motos que valen menos de $2 millones

Las tres más vendidas se destacan, entre otras cosas, por sus precios bajos. Incluso, medidas en dólares, todas se encuentran por debajo de los u$s2.200. Una, la Motomel B110, incluso sale menos de u$s1.000 en su versión más económica. En pesos, dos de los tres modelso más vendidos se ubican por debajo de los $2 millones.

Honda Wave: $3.327.100 o unos u$s2.200 al tipo de cambio oficial

Gilera Smash 110 Full: $1.798.000 o u$s1.220

Motomel B110: $1.348.000, unos u$s920

Keller KN110: $ 1.494.900

Una de las motos más vendidas de enero cuesta $1.348.000 en su versión más económica

La Motomel Blitz 110, la moto más económica dentro del podio en su versión entrada de gama, conserva una fórmula técnica ya probada dentro del segmento de motos urbanas de baja cilindrada. En ese esquema se destaca un motor monocilíndrico de cuatro tiempos, refrigerado por aire, que entrega una potencia en el orden de los 7 Hp -de acuerdo con la ficha técnica y la versión- y se combina con una caja de 4 marchas, con algunas variantes según el modelo.

Pensada para el uso cotidiano en ciudad, esta configuración se traduce en un comportamiento liviano y ágil, ideal para el tránsito urbano. Las prestaciones están en línea con lo esperado para su categoría, con velocidades máximas que rondan entre los 75 y 80 km/h, dependiendo de la versión y de las condiciones de uso, un registro suficiente para desplazamientos diarios y trayectos cortos.

En materia de equipamiento, aparecen diferencias que explican buena parte del salto de precio entre las distintas versiones. Las variantes más completas incorporan freno delantero a disco, mientras que en todo el line up se prioriza la practicidad, con arranque eléctrico y por patada y soluciones pensadas para facilitar la movilidad diaria. En el caso de la versión automática, Motomel pone el acento en el freno a disco delantero con sistema CBS, junto con elementos orientados a una conducción más cómoda y segura en el uso urbano.

Lo cierto es que la venta de motos creció con fuerza en el primer mes del año y los modelos más económicos encabezaron el ranking de las más demandadas. Así, los consumidores encontraron una solución de movilidad por poca plata.