La carga impositiva de un auto 0 km. es del 56% aproximadamente

Desde hace muchos años que en Argentina se viene discutiendo acerca de la fuerte presión impositiva que ejerce el fisco sobre los contribuyentes. A través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, se regularon numerosos tributos que pueden ser en algunos casos un tanto elevados, y más aún cuando se analiza el sector automotriz. De acuerdo a últimos informes que se realizaron, el costo total de venta que tiene un vehículo nuevo que desea ser adquirido por cualquier persona, tiene una carga impositiva que puede rondar aproximadamente un 60%.

El sector automotriz como industria estratégica: cifras actuales

Si se analiza el sector automotriz de manera vertical, se puede destacar que es uno de los más importantes de la industria argentina, toda vez que reúne a muchísimas subindustrias, que generan miles de puestos de trabajo formales, ya sea de manera directa e indirecta. En la actualidad, al analizar el volumen del sector, se puede ver que ocupa prácticamente el 30% de la manufactura productiva del país.

Además de eso, de acuerdo a informes que fueron elaborados por el Ministerio de Desarrollo Productivo, las automotrices ocupan el segundo lugar en lo que respecta a exportadores, claro que después del sector agropecuario. Los especialistas en economía, frente a la cuestión de cómo se trata impositivamente al sector, destacan que se deben replantear muchas cuestiones, principalmente desde el lado gubernamental, a los fines de cuidar este sector, porque son los que de manera genuina generan excelentes y amplias cadenas de valor.

Impuestos: traslado directo al precio

En los primeros párrafos expresamos que de acuerdo a análisis que se realizan de manera periódica, se puede conocer que en la actualidad los vehículos nuevos que desean ser comprados por miles de argentinos, gran parte de su valor está conformado por impuestos. Para ser un poco más claros, se puede mencionar que para comenzar, se debe tener en cuenta que ya tiene un 21% de Impuesto al Valor Agregado (IVA). Luego de eso, se abona lo que son los impuestos internos, que aproximadamente se fijan en un 25%.

Teniendo ya de impuestos un 46% de lo ya dicho, se tiene que sumar otro concepto que es el impuesto que se cobra a los débitos y créditos, que son de 1,2% en la actualidad. Se suman luego impuesto a los sellos que es de 0.75% y no olvidar los impuestos que cobran las provincias en concepto de Ingresos Brutos, que son de un 7% de forma estimada. Finalmente, se deben adicionar comisiones varias, que hacen que en total se llegue a casi un 60%.

Las ventas en números: situación moderada

El 2022 no inició para el sector automotriz con las mejores noticias. Según datos aportados por la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), ya que en el mes de enero, si se tienen en cuenta porcentajes interanuales, el descenso de venta de unidades de nuevos fue de aproximadamente un 11%. Estos datos son aún más preocupantes si se compara con el último mes del 2021, y en ese caso la baja de ventas fue cercana al 22%. Claro que diciembre del año pasado tampoco fue uno de los mejores meses, ya que se vendieron un poco más de 17.500 unidades, pero en el mismo mes del 2020 se habían vendido más de 20.000 y en 2019 más de 21.000.

Para lo que queda de todo el 2022, desde la Cámara antes mencionada esperan que la venta de vehículos nuevos marque una cifra de 400.000 al menos, aunque todo dependerá de algunas cuestiones macroeconómicas que puedan influir directamente, que nos ocuparemos de mencionar en los siguientes párrafos.

Importaciones restringidas: un escollo insalvable

Los empresarios del sector automotriz, principalmente titulares de concesiones, coinciden en algo: la demanda de vehículos está intacta, inclusive por encima de años anteriores. Ahora bien, eso no se refleja en la cantidad de vehículos vendidos, y es que si bien hay varias razones, una de ellas es la complicaciones que tienen las terminales para poder realizar importaciones, debido a la falta de dólares para ello.

No sólo no pueden importar vehículos ya listos para ser comercializados, sino que también tienen problemas para ingresar al país autopartes, para fabricar unidades aquí en Argentina. Eso conlleva directamente a que haya una producción muy baja en la actualidad, que justamente no puede atender la demanda. Provoca que no haya stock suficientes de unidades cero kilómetro, pero también produce que los precios de los autos usados, en muchos casos, están seriamente distorsionados.

Financiamiento escaso: poco crédito y cuotas elevadas

Desde ACARA remarcan que el objetivo es por demás claro: que se patenten en este 2022 por lo menos 400.000 vehículos. Ahora bien, un problema adicional que enfrentan es que en la actualidad no hay demasiadas alternativas de financiamiento para los interesados. Una primera opción para muchos puede ser un plan para comprar un auto, que ofrecen prácticamente todas las marcas, como es el caso de Plan Rombo, Autoplan Peugeot, Plan Rombo, Plan Chevrolet, Autoahorro Volkswagen, entre otros. Lo que sucede es que estos programas no tienen cuotas fijas, sino que el precio de ellas se va actualizando conforme a la suba del precio del vehículo, y con la inflación de más del 50% anual en Argentina, se torna muy complicado afrontar el pago.

Por el lado de los créditos, hay algunas alternativas con tasas fijas que son elevadas, o bien, tienen requisitos que no todos los que quieren financiar un automóvil pueden cumplir. Se encuentran como otra posibilidad los créditos que tienen cuotas ajustables por UVAs, pero ocurre algo similar a los planes de ahorro, estas cuotas se actualizan por inflación, lo que provoca distorsiones e imposibilidad de pago.

Si bien la economía de Argentina está en proceso de reactivación y por lo tanto de recuperación, desde estos sectores -como de muchos otros- se espera que en los próximos meses haya medidas y políticas claras por parte del Gobierno Nacional como así también de los ejecutivos provinciales, a los fines de que se pueda cumplir en el 2022 la meta de incremento del PBI de un 2% en promedio.