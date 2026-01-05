Revolución automotriz en Argentina: Habrá más de 80 nuevos modelos de autos, camionetas y SUV en 2026

Motos baratas y muy vendidas: Cuánto cuestan los 5 modelos más elegidos por los argentinos
Con más de 650.000 motos vendidas, las más chicas y accesibles siguen ganando terreno. El financiamiento es un eslabón clave en el negocio. El ranking.
Las automotrices se preparan para un año de crecimiento en ventas de 0km y habrá decenas de novedades para incentivar a los clientes. Los detalles.
El 2026 promete ser un año muy activo para la industria automotriz. Así lo anticipan desde las marcas que fabrican en el país hasta los importadores y concesionarios, quienes anticipan una mercado de 700.000 unidades.
El año que pasó no fue nada malo. Cerró con más de 600.000 patentamientos, siendo este el mejor año desde 2018. Tuvieron que pasar 7 años para que haya una reactivación, y que los números despeguen de los magros 400.000 autos que no son buenos para el sector.
A partir de ahora, pensar en los nuevos pronósticos entusiasma a las automotrices, quienes saben, al mismo tiempo, que la competencia será mayor, que deberán tener más productos para ganar clientes y que los precios dependerán de la guerra de oferta y demanda.
En este escenario, algunas marcas adelantaron los planes para 2026 y confirmaron qué modelos sumarán a los concesionarios, aunque sabemos que siempre hay sorpresas que quedarán guardadas bajo llaves hasta el momento de su lanzamiento.
Entre las novedades que llegarán en los próximos 12 meses, hay propuestas de las marcas generalistas, de alta gama, y las nuevas que arribarán por primera vez, la mayoría chinas
En este caso, muchas lo harán aprovechando el arancel 0 para la importación extrazona, que aplica a vehículos con un precio FOB de u$s16.000 que tengan alguna tecnología más eficiente en sus propulsores (mild-hybrid, híbrida o eléctrica). Sin embargo, también habrá ampliación de gama de las existentes, que van por más y se arriesgan con productos que pagarán arancel, más caros, pero que suponen muy competitivos en calidad.
Dentro de las marcas más tradicionales, que son las que tienen el mayor volumen de ventas del mercado local, algunas de las confirmaciones son las siguientes:
La marca completó la presentación del proyecto C-Cubo, que incluyó los nuevos C3, C3 Aircross y Basalt, y comienza a sumar nuevas versiones y modelos. Las novedades que se esperan son el C3 que sumaría una versión híbrida; el C4, ahora en versión crossover, también Hybrid Plus; y un nuevo C5 Aircross.
La marca prepara varias novedades. Una es la Captiva Hybrid, que sería en su versión híbrida enchufable, la primera en la región con esta tecnología; la renovación de Equinox; y el regreso de Sonic, un nombre conocido, pero ahora con estética crossover. Otra de las sorpresas ya se luce en la costa atlántica durante el verano, aunque no está confirmada para su comercialización en el país: es el Tahoe Z71 V8, un SUV de grandes dimensiones y mucha potencia.
Después de un año lleno de novodedades, la marca del óvalo no anticipó muchos lanzamientos, aunque suele guardarse algún "as" bajo la manga. En principio, los lanzamientos más importantes serían para nuevas versiones de la camioneta Ranger, que son la Cabina Simple y Chasis, ambas fabricadas en la planta de Pacheco, en Argentina. En 2025 también se anunció la híbrida enchufable, pero llegará en 2027.
La novedad más importante llegará desde Brasil, y es el nuevo Avenger, el SUV que se ubicará por debajo del Renegade. Además, hacia fin de año, se espera la renovación de Commander.
La marca japonesa tiene en carpeta dos lanzamientos: el WR-V, que está preventa, un SUV chico que se ubicará por debajo del HR-V y que ya se vendió en la Argentina. Además, como novedad en la segunda mitad de año, podría llegar el City, un modelo compacto que se fabricó en la Argentina y ahora se produce en el país vecino, donde fue renovado.
La marca coreana que cerró un 2025 con varias novedades y gran crecimiento en ventas, planifica un año con lanzamientos importantes. Uno es el nuevo Sorento, uno de los SUV más exitosos de la marca totalmente renovado; y la segunda, la camioneta Tasman, que se exhibe en la costa, y es una de las revoluciones de la marca.
Después de un 2025 de grandes cambios, ya que la marca anunció el fin de la producción de la camioneta Frontier en Argentina y la terminación de su era de fabricante local, arranca el 2026 con dos novedades. Una de ellas es el Kait, un SUV chico que se ubica por debajo del nuevo Kicks; y otra es la nueva Frontier, la camioneta que desde ahora se importará de México. Por otro lado el nuevo Kicks, que se lanzó el 10 de diciembre, recién arrancará en enero su primer mes completo en los concesionarios.
La marca francesa que en 2025 renovó el 5008, 3008 y 408, recibirá como novedad este año el nuevo 308 europeo. Además, podría llegar la Partner, su utilitario fabricado en El Palomar, también del viejo continente. Por otro lado, se espera que los 208 y 2008 de fabricación nacional sumen una versión con motorización híbrida.
La marca del rombo viene de una seguidilla de lanzamientos dentro de su plan de renovación integral de la marca. Ahora, centrará su atención en Boreal, un nuevo SUV, y Niágara, el proyecto que se lleva adelante en Córdoba, una camioneta compacta que se sumará al mercado para competir con el segmento de las compactas.
La japonesa anticipó durante su brindis de fin de año varias novedades para el 2026. Entre ellas se destacan el Yaris Cross, el SUV compacto que llegará en febrero y es uno de los más esperados del mercado general. Luego, se confirmaron otras novedades para segmentos más exclusivos de la marca: el BZ4X; Land Cruiser Hybrid y GR-Sport; Rav4 PHEV;
Tras dos años activos donde se renovó toda la gama de SUV, la marca espera algunos productos claves como el regreso del Golf GTi de Alemania, Tarok, y podría incursionar en el mundo eléctrico con el ID.3. Si se concreta el acuerdo de libre Comercio con EE.UU, sería el turno del Atlas, un SUV que nunca llegó al mercado local pero podría ser de la partida con menos impuestos.
El segmento de alta gama tuvo una gran recuperación el año pasado gracias a la apertura de las importaciones, que permitió que el stock de las automotrices vuelva a crecer y, especialmente, que las marcas se pongan al día con los lanzamientos internacionales.
Entre las novedades que fueron anticipadas por algunas marcas se encuentran los siguientes anticipos:
La marca de los anillos prepara el lanzamiento del nuevo Q3, el A6, un sedán que podría contar con una versión electrificada, rival del BMW Serie 5; y el S5 Avant, una versión rural (y deportiva) que marcará el regreso de un modelo para un segmento en extinción. En cuanto al A3, uno de los clásicos más vendidos de la marca, podrían sumarse versiones con nueva motorización.
También se vienen varias sorpresas. El X3, que cumple 25 Años en Argentina y será motivo de festejos, tendrá varias novedades con modelos especiales; a mitad de año se podría sumar la versión M2 CS, la más potente y deportiva de este modelo; y el X1 en una versión especial Turbodiesel MildHybrid.
La marca de lujo de Toyota ampliará su gama en el mercado local después de un año de crecimiento. Tiene en carpeta tres novedades: ES; IS; y RX.
La marca que desde ahora es liderada en Argentina por el grupo Prestige, tendrá como novedad la llegada del Clase CLA y dos versiones nuevas de Sprinter, que se sigue fabricando en Virrey del Pino: Sprinter Automática y 4×4.
La marca que forma parte del grupo BMW lanzará el Countryman Turbodiesel MildHybrid, una nueva tecnología que se suma como alternativa al motor naftero, después de cerrar el 2025 con la llegada del primer modelo eléctrico.
Uno de los representantes más emblemáticos de la alta gama en el país, que también registró un gran crecimiento en ventas, sumaría otro modelo eléctrico a su gama: el Cayenne Electric. Sin fecha confirmada, es el gran lanzamiento del año.
DS es la marca del grupo Stellantis que posicionan como rival dentro de la alta gama. En este contexto, su gran novedad será el sedán eléctrico N° 8, un auto lujoso de grandes dimensiones. También podría arribar una actualización del DS4.
Es una marca de ultra lujo de Mercedes Benz, que fue confirmada por Prestige para su comercialización en la Argentina. El GLS, un SUV con altas prestaciones y niveles de personalización exclusivos, será el primer modelo de la firma en el país.
Tras un 2025 donde las marcas chinas fueron la gran revolución, en 2026 se espera el desembarco de nuevas automotrices de ese origen. Además, muchas de las que están presentes ampliarán su gama, y llegarán modelos por fuera del "cupo sin arancel", es decir, más allá del precio, la competencia se abrirá a nuevos segmentos.
Algunas de las confirmaciones son las siguientes:
Es una marca que pertenece al Grupo GAC (Guangzhou Automobile Group Co.), una de las mayores fabricantes de autos de China que tiene alinzas con Toyota y Honda. Aion es la submarca especializada en vehículos eléctricos, con tecnología avanzada y diseño futurista. Lanzará dos modelos en esta primera etapa que son el UT y V.
Es la marca de lujo del grupo Baic, la marca número uno en ventas de autos chinos en el país. En este caso, también es la especializada en vehículos eléctricos y de lujo. Las novedades que se preparan son varias: S5; un sedán eléctrico premium deportivo; T1, un crossover compacto; T5, un crossover mediano; y Kaola S, una minivan con versión eléctrica.
La más vendida dentro de las marcas chinas en Argentina también tiene varias novedades en lista, tras un 2025 muy exitoso. Entre los modelos que se encuentran en lista de espera están el BJ40 Pro, una nueva versión del SUV todoterreno; el nuevo X55 Hybrid y el X7 Hybrid.
Es una nueva compañía que arribará al país, propiedad de FAW Automobile. Esta marca está encargada de fabricar los vehículos más accesibles del grupo. Los modelos que comercializará son el T77, un SUV del segmento chico; y Bestun T99, un SUV del segmento mediano.
La marca china BYD, que fue la más vendida en diciembre y viene "con todo" en el mercado, sumará nuevos modelos a su gama, algunos de ellos, fuera del cupo sin arancel. Entre las novedades se esperan el nuevo Dolphin G, Seal 5 y la más esperada, la pick up híbrida compacta Shark.
Es otra marca china que se relanzó este año en el país de manos del grupo Antelo, con la llegada del CS55, un SUV híbrido enchufable. La ampliación de la gama llegará con el nuevo Uni T, un SUV compacto deportivo.
Es otra de las que marcas que se relanzó en 2025 en el país, siendo la primera que había llegado al mercado local de origen chino, en 2008. Las propuestas para este año son el desembarco del Arrizo 8; Tiggo5 Hybrid y Tiggo8 Hybrid.
Es propiedad de Changan, y se especializa en vehículos electrificados. Llegaría en 2026 al país con el S05, un SUV híbrido enchufable de rango extendido.
Esta marca, que en una primera etapa en Argentina se vinculó con utilitarios, tiende en carpeta la llegada de una nueva versión del Glory 500, uno de los SUV más accesibles del mercado, que en este caso se sumaría con motor híbrido.
La china buscará ampliar su presencia en el mercado local con tres productos: Box, un auto eléctrico urbano compacto; Huge, un SUV mediano; y Mage, un SUV de dimensiones más amplias. Todos tendrán versiones electrificadas.
La recién llegada, que desembarcó en diciembre con tres modelos, planifica ampliar su gama en el país con cuatro modelos: M4, un minivan de lujo; el S50, un sedán familiar; y el SX5, un SUV de cómodas dimensiones.
La empresa china GAC que desembarcó en 2025 sumará una nueva versión a su gama de productos en Argentina: Empow, un sedán deportivo de altas prestaciones.
La china que comercializa el grupo Antelo en la Argentina seguirá ampliando su gama y buscando mantener el dominio en el mercado: es la segunda más vendida dentro de las automotrices de este origen, después de Baic. Las propuestas que se esperan son el nuevo H7 Hybrid y V7 Electric, un todoterreno más radical, que seguirá los pasos de sus rivales.
Comercializada en el mercado desde el año pasado, esta marca que llegó con bajos precios semará un modelo: el X7. Se trata de un SUV familiar, con tres filas de asiento, que viene a completar un segmento que tiene mucho espacio para propuestas accesibles.
La marca del grupo Stellantis llega al país para completar la oferta de chinas electrificadas. Los modelos de esta primera etapa son dos SUV para el segmento chico y mediano: B10 y C10.
Es otra de las marcas que llegará al país beneficiada por el cupo de importación sin arancel. Los modelos que abrirán su etapa argentina son el 02, un crossover con estética coupé; el 06, un SUV con dimensiones más grandes, para uso familiar; y el 01, un SUV compacto híbrido enchufable
Es una marca china de muy poca antigüedad, pero rápido crecimiento. Tiene varios planes para Argentina, entre ellos, el lanzamiento del HT-i, un SUV híbrido enchufable; el S06 y S07, otros SUV con tecnología electrificada.
De esta manera, el calendario de lanzamientos 2026 estará completo, con varios eventos en lista y otros que, seguramente, irán surgiendo durante la marcha.
