Motos baratas y muy vendidas: Cuánto cuestan los 5 modelos más elegidos por los argentinos

Las ventas de motos cerraron el 2025 con un incremento de 33% frente al 2024, ya que se vendieron 650.325 unidades, comparado con un período donde se llegó a las 486.061 patentamientos.

Este número se completó con un buen mes de diciembre, ya que, se vendieron 60.078 motovehículos, esto es una suba interanual del 20%, y de 15% comparado con noviembre, según la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA)

El resultado fue producto de un mercado más dinámico, con más financiamiento y oferta. Solo para mencionar, aunque las motos de origen nacional son las que más pesan en las ventas totales, crecen mucho las motos de origen chino, como sucede con los autos, con propuestas más accesibles, de alta cilindrada y de buena calidad.

Otro dato importante es que el año cerró con Honda como la marca líder, seguida por Motomel y Gilera. Pero donde hubo cambios fue en cuanto al modelo más vendido, con un "zarpazo" de Gilera.

Las 5 motos más vendidas

De acuerdo a los resultados de ACARA, el ranking de las motos más vendidas del 2025 y los precios, son los siguientes:

Gilera Smash

Terminó como la número 1 en ventas, con 58.402 unidades en el año, con un incremento de 57% comparado con 2024. La versión base sale $1.480.000, y hay cinco opciones para elegir, hasta la más equipada. Todas tienen motor de 110 cc y 7.2 hp.

Honda Wave

Quedó con el puesto número 2, con 56.283 unidades vendidas en 2025 y un incremento de 18% en patentamientos frente a 2024. Hay dos versiones, con freno a tambor a $3.290.000 y con freno a disco a $3.865.000.

Keller KN110-8

La número 3 fue una de las motos más baratas del mercado. Con 47.944 unidades vendidas en 2025, registró una suba de 51% en ventas. Este modelo se ofrece en versiones Base, Full y Classic, con un valor entre $1.248.000 para la base; $1.448.000 la Full.

Motomel B110

47.273 unidades patentadas en 2025, con un incremento de 14%. Los precios son de $1.398.000 para la base con Disco; $1.548.000 para la Full; $1.748.000 para la Blitz.

Corven Energy 110

37.252 unidades vendidas en 2025, con una suba de 11%. Se ofrece en varias versiones, con precios desde $1.300.000 para la base y $1.780.000 para la Mirage.

Las motos que más crecieron

Entre los modelos de motos que más crecieron en ventas, con más del 100%, se encuentran algunas de mayor cilindrada, como es el caso de la Gilera Sahel 125, que incrementó sus ventas un 158%; la Bajaj Rouser, con un 65.000% (pasó de 8 a 5200); Honda XR Tornado 300, con más del 600 por ciento.

Por otro lado, tal como se mencionó, si bien el 97% de las motos que se venden son de origen nacional (la mayoría ensambla en Argentina), entre las importadas, China aumentó su participación del 20 al 48%; mientras que cayeron las importaciones de Brasil, Alemania e India, principalmente.

