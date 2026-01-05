Falleció una mujer tras descompensarse en la Terminal de Ómnibus de Sunchales

El Eco de SunchalesPolicialesEl viernes
Esteban Miguel González, de 18 años, falleció este viernes 2 de enero tras permanecer internado en estado crítico en el Hospital "Jaime Ferré" de Rafaela. El siniestro ocurrió en la mañana del jueves 1° de enero y la colisión se produjo entre un Fiat Cronos y una Honda Wave.
El sábado
Falleció el viernes 2 de enero en la localidad de Rafaela, a la edad de 18 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), el sábado 3, entre las 12:00 y las 16:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala y detención del cortejo fúnebre frente al Club Libertad. Casa de Duelo: Falucho 708. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Ayer
Según el servicio Meteorológico Nacional, enero, febrero y marzo estarán marcados por el calor y la lluvia. El meteorólogo Mario Navarro resaltó que en la provincia habrá episodios intensos y concentrados de precipitaciones.
Hoy
Con más de 650.000 motos vendidas, las más chicas y accesibles siguen ganando terreno. El financiamiento es un eslabón clave en el negocio. El ranking.
Hoy
Las automotrices se preparan para un año de crecimiento en ventas de 0km y habrá decenas de novedades para incentivar a los clientes. Los detalles.