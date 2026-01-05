Falleció una mujer tras descompensarse en la Terminal de Ómnibus de Sunchales

Según las primeras informaciones, el episodio ocurrió alrededor de las 22:00, cuando la femenina descendió de la unidad y se dirigió al sector de baños, donde solicitó ayuda al manifestar que se sentía descompuesta.

De inmediato fue asistida por personal de seguridad del lugar y pasajeros que se encontraban en la terminal, activándose los protocolos de emergencia y solicitándose la intervención del SIES 107. La mujer fue trasladada en ambulancia al Hospital “Dr. Almícar Gorosito”, donde habría ingresado sin signos vitales, confirmándose posteriormente su fallecimiento.

De manera extraoficial, los primeros datos indicarían que la causa del deceso podría haber sido un infarto. Al momento del hecho, la mujer se encontraba acompañada por un familiar directo y ambos serían residentes de la localidad de Moisés Ville.