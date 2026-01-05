Reconocimiento a tres agentes municipales que completaron sus estudios secundarios

El intendente Pablo Pinotti y su equipo de trabajo compartieron un espacio de diálogo con las graduadas del Bachillerato para Adultos de la EEMPA N° 1139 “Alfonsina Storni”.

Reconocimiento a agentes

El viernes 2 de enero, el intendente Pablo Pinotti encabezó un reconocimiento a tres agentes municipales que completaron su formación media mientras desempeñaban sus tareas en diversas áreas del Gobierno.

El encuentro tuvo lugar en la sala de reuniones, donde el Intendente y su equipo de trabajo compartieron un espacio de diálogo con las graduadas del Bachillerato para Adultos de la EEMPA N° 1139 “Alfonsina Storni”.

Durante la reunión, las protagonistas relataron sus historias de vida y los desafíos que debieron sortear para cumplir este objetivo, destacando especialmente el apoyo fundamental de sus familias para sostener el doble sacrificio de estudiar y trabajar.

Al respecto, Pinotti las felicitó por su perseverancia y señaló que este logro representa no solo un crecimiento personal, sino también un ejemplo de superación para toda la organización municipal.

El reconocimiento y las felicitaciones son para: Eva Boriglio (recepción en el Palacio); María del Carmen Gómez (Servicio de Limpieza) y Silvia Martinotti (Servicio de Limpieza).

