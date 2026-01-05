Recuperó la libertad bajo fianza, el joven que conducía el automóvil en el trágico accidente vial de Año Nuevo

Este lunes 5, en los Tribunales de Rafaela, se llevó a cabo una audiencia contra Jonatan Arnaudo, el conductor del Fiat Cronos que protagonizó un violento choque en la mañana del jueves 1 de enero en nuestra ciudad, a metros de la intersección de las calles Gral. Paz y Rafaela, que le costó la vida a Esteban González y una fractura expuesta de fémur a la acompañante, cuando se trasladaban en una motocicleta.

La audiencia fue presidida por el Juez Javier Bottero y el fiscal a cargo de presentar la acusación fue el Dr. Guillermo Loyola, quien le endilgó a Arnaudo la figura de homicidio culposo.

Tras la audiencia, se dispuso que Arnaudo continúe involucrado en la causa penal, pero en libertad y sujeto a medidas alternativas a la prisión preventiva: entre ellas, el pago de una fianza de 25 millones de pesos e inhabilitación provisoria para conducir por 6 meses.