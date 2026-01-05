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Recuperó la libertad bajo fianza, el joven que conducía el automóvil en el trágico accidente vial de Año Nuevo

El fiscal caratuló el caso donde falleció Esteban González como homicidio culposo. El acusado continuará involucrado en la causa penal, pero en libertad y sujeto a medidas alternativas a la prisión preventiva: entre ellas, el pago de una fianza de 25 millones de pesos e inhabilitación provisoria para conducir por 6 meses.
Judiciales05 de enero de 2026 Rafaela Noticias
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Este lunes 5, en los Tribunales de Rafaela, se llevó a cabo una audiencia contra Jonatan Arnaudo, el conductor del Fiat Cronos que protagonizó un violento choque en la mañana del jueves 1 de enero en nuestra ciudad, a metros de la intersección de las calles Gral. Paz y Rafaela, que le costó la vida a Esteban González y una fractura expuesta de fémur a la acompañante, cuando se trasladaban en una motocicleta.

Accidente 1-1-26Falleció el joven motociclista que participó del accidente vial en Gral. Paz y Rafaela

La audiencia fue presidida por el Juez Javier Bottero y el fiscal a cargo de presentar la acusación fue el Dr. Guillermo Loyola, quien le endilgó a Arnaudo la figura de homicidio culposo.

Tras la audiencia, se dispuso que Arnaudo continúe involucrado en la causa penal, pero en libertad y sujeto a medidas alternativas a la prisión preventiva: entre ellas, el pago de una fianza de 25 millones de pesos e inhabilitación provisoria para conducir por 6 meses.

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