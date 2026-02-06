Excarcelaron a un detenido que estaba preso por un violento episodio ocurrido en Tacural

El juez Gustavo Bumaguin dispuso la libertad bajo medidas alternativas a la prisión preventiva para Maximiliano M., un hombre oriundo de Sunchales que se encontraba detenido desde principios de octubre pasado, luego de protagonizar junto a otro sujeto - un hermano suyo de parte materna - un ataque a una vivienda en la que se alojaba un hombre que había tenido relaciones con la madre de los imputados.

Además del ataque a la vivienda y a un vehículo, el sujeto y su medio hermano estaban acusados de haberse llevado 700 mil pesos de la camioneta de la víctima.

El imputado, quien en la audiencia de este jueves fue representado por el penalista Juan Degiovanni, fue excarcelado luego de pasar varios meses en prisión preventiva en la Alcaidía de Rafaela. Asumió como obligaciones la prohibición de portar armas de fuego, fijar domicilio en la ciudad de Sunchales, no acercarse a las víctimas y firmar semanalmente en la Comisaría de Sunchales.

En su momento, el acusado argumentó que la acción violenta contra el hombre radicado en Tacural había sido originada en situaciones previas vinculadas a la relación de ese hombre contra la madre de los imputados.

La calificación legal por la que sigue encausado es la de robo calificado por el uso de arma de fuego y efracción, es decir, la eliminación violenta de un obstáculo - aberturas, vidrios o paredes - para acceder a un lugar.