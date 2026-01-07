Colegio San José selecciona Docente de Tecnología

Te puede interesar

La Municipalidad de Sunchales llama a Licitación Pública Nº 04/2025 Municipalidad de Sunchales Contenido patrocinado 11 de noviembre de 2025 Objeto: Adquisición de 261 luminarias NAOS 220W. Plazo recepción de ofertas: Hasta el jueves 4 de diciembre de 2025, a las 10:30, en la Mesa de Entradas de la sede administrativa de la Municipalidad de Sunchales.

Casa Cooperativa de Provisión Sunchales Ltda. convoca a Asamblea General Ordinaria Casa Cooperativa de Sunchales Contenido patrocinado 29 de octubre de 2025 El Consejo de Administración convoca a los miembros de las Cooperativas asociadas a la Casa Cooperativa de Provisión Sunchales Ltda., a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el martes 25 de noviembre de 2025, a las 19:00, en Casa Cooperativa, ubicada en J. B. Justo 126, para considerar el siguiente Orden del Día:

El Aero Club Sunchales convoca a Asamblea General Ordinaria Aero Club Sunchales Contenido patrocinado 18 de octubre de 2025 De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social, la Comisión Directiva de la Asociación Civil “Aero Club Sunchales” convoca a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el viernes 31 de octubre de 2025, a las 21:00 horas, en primera convocatoria; y media hora después (21:30) en segunda convocatoria, en la Sede Social situada en Ruta Nacional Nro. 34 Km. 257 de la ciudad de Sunchales, para tratar el siguiente Orden del Día:

