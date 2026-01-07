Colegio San José selecciona Docente de Tecnología

Colegio San José selecciona Docente de Informática
Es para cubrir 12 horas cátedra en nivel secundario. El plazo de inscripción finaliza el 5 de febrero. Enviar CV con asunto: "Docente de Informática" a [email protected].
Es para cubrir 6 horas cátedra en nivel secundario. El plazo de inscripción finaliza el 5 de febrero. Enviar CV con asunto: "Docente de Tecnología" a [email protected].
Objeto: Adquisición de 261 luminarias NAOS 220W. Plazo recepción de ofertas: Hasta el jueves 4 de diciembre de 2025, a las 10:30, en la Mesa de Entradas de la sede administrativa de la Municipalidad de Sunchales.
El Consejo de Administración convoca a los miembros de las Cooperativas asociadas a la Casa Cooperativa de Provisión Sunchales Ltda., a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el martes 25 de noviembre de 2025, a las 19:00, en Casa Cooperativa, ubicada en J. B. Justo 126, para considerar el siguiente Orden del Día:
De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social, la Comisión Directiva de la Asociación Civil “Aero Club Sunchales” convoca a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el viernes 31 de octubre de 2025, a las 21:00 horas, en primera convocatoria; y media hora después (21:30) en segunda convocatoria, en la Sede Social situada en Ruta Nacional Nro. 34 Km. 257 de la ciudad de Sunchales, para tratar el siguiente Orden del Día:
El triste suceso se registró en la noche de este domingo 4. La mujer falleció luego de sufrir una descompensación, minutos después de arribar a nuestra ciudad a bordo de un colectivo de la Cooperativa T.A.L.
El intendente Pablo Pinotti y su equipo de trabajo compartieron un espacio de diálogo con las graduadas del Bachillerato para Adultos de la EEMPA N° 1139 “Alfonsina Storni”.
El fiscal caratuló el caso donde falleció Esteban González como homicidio culposo. El acusado continuará involucrado en la causa penal, pero en libertad y sujeto a medidas alternativas a la prisión preventiva: entre ellas, el pago de una fianza de 25 millones de pesos e inhabilitación provisoria para conducir por 6 meses.
El hecho delictivo se produjo en un inmueble ubicada sobre calle Sarmiento al 1300. Sustrajeron notebooks, una consola de videojuegos, mochilas, documentación personal, tarjetas bancarias, una cámara fotográfica y otros efectos.
El Consejo de Administración y el Equipo de Trabajo de Mutual Libertad acompañan con sincero afecto a su familia, seres queridos y a toda la comunidad que hoy siente su partida.