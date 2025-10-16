Te puede interesar

El Aero Club Sunchales convoca a Asamblea General Ordinaria Aero Club Sunchales Contenido patrocinado Ayer De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social, la Comisión Directiva de la Asociación Civil “Aero Club Sunchales” convoca a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el viernes 31 de octubre de 2025, a las 21:00 horas, en primera convocatoria; y media hora después (21:30) en segunda convocatoria, en la Sede Social situada en Ruta Nacional Nro. 34 Km. 257 de la ciudad de Sunchales, para tratar el siguiente Orden del Día:

El Aero Club Sunchales convoca a Asamblea General Ordinaria Aero Club Sunchales Contenido patrocinado El martes De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social, la Comisión Directiva de la Asociación Civil “Aero Club Sunchales” convoca a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el viernes 31 de octubre de 2025, a las 21:00 horas, en primera convocatoria; y media hora después (21:30) en segunda convocatoria, en la Sede Social situada en Ruta Nacional Nro. 34 Km. 257 de la ciudad de Sunchales, para tratar el siguiente Orden del Día:

La Cooperativa de Agua Potable de Sunchales convoca a Asamblea Ordinaria Cooperativa de Agua Potable de Sunchales Contenido patrocinado 06 de octubre de 2025 En cumplimiento de las normas legales y estatutarias vigentes, el Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE SUNCHALES LIMITADA convoca a los Asociados a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el 29 de octubre de 2025, a las 19:30, en las instalaciones de nuestra cooperativa, sito en la calle Roque Saenz Peña Nº 42 de la ciudad de Sunchales para considerar el siguiente Orden del Día:

Asociación Mutual Personal SanCor convoca a Asamblea General Ordinaria Asociación Mutual Personal SanCor Contenido patrocinado 30 de septiembre de 2025 El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Personal SanCor convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que en cumplimiento de las respectivas disposiciones legales y estatutarias se celebrará el día 31 de Octubre de 2025, a las 16:00 horas, en su Casa Central, sita en Lisandro de la Torre 537 de la ciudad de Sunchales (Santa Fe), para tratar el siguiente Orden del Día:

La Sociedad Rural de Sunchales convoca a Asamblea General Ordinaria Sociedad Rural de Sunchales Contenido patrocinado 26 de septiembre de 2025 La Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Sunchales, cumpliendo con las disposiciones estatutarias, convoca a Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el viernes 3 de Octubre de 2025, a las 19:30, en sus instalaciones ubicadas en Avda. Belgrano 164 de la ciudad Sunchales, para tratar el siguiente Orden del Día: