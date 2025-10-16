El Aero Club Sunchales convoca a Asamblea General Ordinaria

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social, la Comisión Directiva de la Asociación Civil “Aero Club Sunchales” convoca a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el viernes 31 de octubre de 2025, a las 21:00 horas, en primera convocatoria; y media hora después (21:30) en segunda convocatoria, en la Sede Social situada en Ruta Nacional Nro. 34 Km. 257 de la ciudad de Sunchales, para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

  1. Elección de dos socios para suscribir el acta de la Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario.
  2. Lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior.
  3. Consideración de la Memoria y Balance Anual e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Quincuagésimo (50º) ejercicio cerrado al 30 de junio de 2025.
  4. Renovación parcial de los miembros de la Comisión Directiva.
  5. Compra de la aeronave Cessna 152, matrícula LV-OIL.

Se ruega puntual asistencia a los asociados.

 SECRETARIO: Ramiro Espertino - PRESIDENTE: Gabriel Mosso

