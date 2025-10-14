El Aero Club Sunchales convoca a Asamblea General Ordinaria

La Cooperativa de Agua Potable de Sunchales convoca a Asamblea Ordinaria
En cumplimiento de las normas legales y estatutarias vigentes, el Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE SUNCHALES LIMITADA convoca a los Asociados a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el 29 de octubre de 2025, a las 19:30, en las instalaciones de nuestra cooperativa, sito en la calle Roque Saenz Peña Nº 42 de la ciudad de Sunchales para considerar el siguiente Orden del Día: