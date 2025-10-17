El Aero Club Sunchales convoca a Asamblea General Ordinaria
De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social, la Comisión Directiva de la Asociación Civil “Aero Club Sunchales” convoca a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el viernes 31 de octubre de 2025, a las 21:00 horas, en primera convocatoria; y media hora después (21:30) en segunda convocatoria, en la Sede Social situada en Ruta Nacional Nro. 34 Km. 257 de la ciudad de Sunchales, para tratar el siguiente Orden del Día: